Ціни на брухт кольорових металів в Україні: що найвигідніше продавати в серпні

Мідні дроти, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть вигідно продавати брухт чорних і кольорових металів у 2026 році. Однак необхідно звернути увагу на суттєву різницю в доходах. Реалізація чормету не принесе бажаного результату, оскільки залізо і сталь дешеві. Натомість мідь здатна збагатити продавців з огляду на великий попит і високу ціну.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що українцям найвигідніше здавати на брухт у серпні 2026 року.

Скільки коштує брухт міді

Цей кольоровий метал цінують за фізико-хімічні властивості, наприклад, збереження якості при повторному переробленні, високу електропровідність, стійкість до утворення іржі тощо. Пункти прийому встановлюють конкурентні ціни на брухт, оскільки прагнуть мотивувати українців обирати саме їх підприємство.

Ми промоніторили кілька сайтів українських компаній, які займаються купівлею брухту чорних і кольорових металів, з'ясувавши, скільки можна заробити на міді у серпні 2026 року. Показники відрізняються по регіонах України, проте середня вартість перебуває на рівні 450 грн/кг.

Здаючи брухт на повторне перероблення, наші громадяни можуть заробити:

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Київська область — від 380 до 450 грн;

Запорізька область — від 445 до 510 грн;

Вінницька область — від 430 до 495 грн;

Львівська область — від 440 до 510 грн;

Дніпропетровська область — від 400 до 510 грн;

Одеська область — від 445 до 510 грн;

Сумська область — від 430 до 480 грн;

Харківська область — від 400 до 490 грн.

Вартість брухту міді у Запоріжжі. Фото: скриншот

Податки з продажу брухту

Раніше ми розповідали, чи повинні українці сплачувати податки з доходів, отриманих від продажу брухту чорних та кольорових металів. Стаття 165 Податкового кодексу містить перелік джерел, прибуток із яких не є базою для нарахування 18% ПДФО та 5% військового збору.

Кошти не потрібно сплачувати з суми, отриманої за продаж:

вторинної сировини;

побутових відходів;

брухту металів;

залишку електричних акумуляторів зі свинцем;

брухту дорогоцінних металів.

Водночас підприємці зобов'язані включати доходи з продажу брухту до загальної виручки. Наприклад, ФОП 3 групи сплачує 6% відповідно до норм закону. Якщо фінансові операції є ситуативними і не містять ознак регулярності, спеціальні КВЕДи реєструвати не потрібно.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що не приймають на брухт у 2026 році. Не всі металеві конструкції можна продати на повторне перероблення. Пункти прийому не купують токсичні матеріали, елементи залізничної інфраструктури, боєприпаси, забруднені радіацією метали, вироби з кладовища та інше.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують новий спосіб заробітку. Йдеться про запровадження системи заставної вартості тари за прикладом Європейського Союзу. Тобто громадянам будуть повертати кошти за пластикові пляшки та алюмінієві банки.