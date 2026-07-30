Цены на лом цветных металлов в Украине: что выгоднее всего продавать в августе

Медные провода, деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут выгодно продавать лом черных и цветных металлов в 2026 году. Однако следует обратить внимание на существенную разницу в доходах. Продажа чермета не принесет желаемого результата, поскольку железо и сталь дешевые. Зато медь способна обогатить продавцой благодаря большому спросу и высокой цене.

Сайт Новини.LIVE сообщает, что украинцам выгоднее всего сдавать на лом в августе 2026 года.

Сколько стоит лом меди

Этот цветной металл ценится за физико-химические свойства, например, сохранение качества при повторной переработке, высокую электропроводность, устойчивость к образованию ржавчины и т. д. Пункты приема устанавливают конкурентные цены на лом, поскольку стремятся мотивировать украинцев выбирать именно их предприятие.

Мы проанализировали несколько сайтов украинских компаний, занимающихся скупкой лома черных и цветных металлов, и выяснили, сколько можно заработать на меди в августе 2026 года. Показатели различаются по регионам Украины, однако средняя стоимость составляет 450 грн/кг.

Сдавая лом на повторную переработку, наши граждане могут заработать:

Читайте также:

Киевская область — от 380 до 450 грн;

Запорожская область — от 445 до 510 грн;

Винницкая область — от 430 до 495 грн;

Львовская область — от 440 до 510 грн;

Днепропетровская область — от 400 до 510 грн;

Одесская область — от 445 до 510 грн;

Сумская область — от 430 до 480 грн;

Харьковская область — от 400 до 490 грн.

Стоимость медного лома в Запорожье. Фото: скриншот

Налоги с продажи лома

Ранее мы рассказывали, должны ли украинцы платить налоги с доходов, полученных от продажи лома черных и цветных металлов. Статья 165 Налогового кодекса содержит перечень источников, доход от которых не является базой для начисления 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Налоги не нужно уплачивать с суммы, полученной от продажи:

вторичного сырья;

бытовых отходов;

лома;

остатка свинцовых электрических аккумуляторов;

лома драгоценных металлов.

При этом предприниматели обязаны включать доходы от продажи лома в общую выручку. Например, ФЛП 3 группы уплачивает 6% в соответствии с нормами закона. Если финансовые операции носят ситуативный характер и не содержат признаков регулярности, регистрировать специальные КВЭД не требуется.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что не будут принимать на лом в 2026 году. Не все металлические конструкции можно продать на повторную переработку. Пункты приема не покупают токсичные материалы, элементы железнодорожной инфраструктуры, боеприпасы, загрязненные радиацией металлы, изделия с кладбищ и прочее.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовят новый способ заработка. Речь идет о введении системы залоговой стоимости тары по примеру Европейского Союза. То есть гражданам будут возвращать средства за пластиковые бутылки и алюминиевые банки.