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Главная Экономика В Украине готовят новый способ заработка: за что хотят платить деньги

В Украине готовят новый способ заработка: за что хотят платить деньги

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 12:10
В Украине планируют ввести залоговую стоимость тары: как будут возвращать деньги покупателям
Пластиковая тара, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На использованных бутылках и пустых банках из-под напитков вскоре можно будет заработать. В Украине предлагают ввести систему залога за тару по примеру многих стран Европы. Если идею поддержат, покупатели смогут возвращать деньги за пластиковые бутылки и алюминиевые банки, сдавая их в специальные автоматы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что может измениться.

Как будет работать система

На сайте Кабинета Министров зарегистрировали петицию с предложением ввести в Украине систему возврата тары. Предполагается, что при покупке напитка покупатель будет доплачивать небольшую залоговую сумму. После того как пустую бутылку или банку сдают в специальный автомат, эти деньги возвращаются.

Какую тару можно будет сдать

Авторы петиции предлагают возвращать деньги за:

  • пластиковые бутылки объемом до 3 литров;
  • алюминиевые банки.

Фандоматы планируют устанавливать в крупных супермаркетах, чтобы сдать тару можно было во время обычного похода за покупками.

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Авторы петиции отмечают, что такая система уже много лет работает в странах Европы. Там уровень возврата тары достигает около 90%.

По их мнению, это поможет уменьшить количество мусора, увеличить объемы переработки отходов и сделать города чище, вместо того чтобы пластик и банки годами скапливались на свалках.

На чем еще могут заработать украинцы

Можно получить неплохой дополнительный заработок, сдав на переработку лом цветных металлов. Дороже всего в июле принимают медь. В зависимости от региона за один килограмм можно выручить от 350 до 520 гривен. Самые высокие цены сейчас предлагают в Винницкой, Одесской и Львовской областях.

Также стабильным спросом пользуется латунь. За неё в среднем платят 200–240 гривен за килограмм, хотя в некоторых случаях цена может достигать 250–280 гривен. Чтобы получить максимальную сумму, пункты приема советуют предварительно очистить металл от краски, пластика, ржавчины и других примесей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые старые украинские монеты могут стоить в десятки, а иногда и в сотни раз дороже своего номинала. Больше всего коллекционеры ценят редкие разновидности монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек 1992 года, стоимость которых зависит от особенностей чеканки, тиража и состояния монеты.

Также Новини.LIVE рассказывали, как супермаркеты обманывают покупателей с цифрами в чеках. Магазины обязаны продавать товар по цене, указанной на ценнике. Если на кассе стоимость оказалась выше, покупатель имеет право потребовать продажу по заявленной цене, а в случае отказа — обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу, приложив фото ценника и чека.

деньги напитки петиция
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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