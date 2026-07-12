Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек: дорого ли стоят выведенные из обращения деньги

Украинские копейки в руках. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине некоторые старые монеты были выведены из обращения, однако они по-прежнему представляют ценность для нумизматов. Можно дорого продать штампы металлических изделий номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Мы разобрались, какие разновидности монет принесут владельцам значительные суммы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Монеты-ягодки".

1 и 2 копейки 1992 года

Необходимо обращать внимание на особенности дизайна копеек, ведь именно они определяют цену. Так, за штамп 1.11АЕ монеты номиналом 1 копейка 1992 года чеканки коллекционеры готовы заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Эти изделия отличаются крупными ягодами и округлой верхушкой правого верхнего листа.

Другая дорогостоящая разновидность характерна для номинала 2 копейки. Первые изготовленные деньги были алюминиевыми, их чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Главный признак — узкий венок, который считался дефектом и стал препятствием для введения монет в обращение.

Номинал 2 копейки 1992 года выпуска. Фото: Монеты-ягодки

"Из-за ошибки в эскизах монета получила узкий венок. Для пробы было изготовлено всего 20-30 штук таких копеек. Заготовки для чеканки были алюминиевые и стальные", — отметили специалисты портала.

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5 и 25 копеек 1992 года

Стоит обратить внимание на штамп 2БАм номинала 5 копеек. Его стоимость колеблется в пределах 2 500-7 000 грн, а дизайн аверса и реверса характеризуется такими особенностями:

средний зуб тризуба острый, узкий;

цифра даты без хвостика

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

гурт с мелкой насечкой.

Найдя в кошельке 25 копеек (разновидность 5.1ДАг), удастся заработать в среднем от 5 000 до 7 000 грн. Это изделие имеет округлый и толстый средний зуб трезубца, гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника и гладкий гурт без насечек. Кроме того, хвостик буквы Ї касается буквы Н в слове "Україна".

Номинал 25 копеек 1992 года выпуска. Фото: Монеты-ягодки

Согласно данным портала, при чеканке первых монет номиналом 25 копеек использовались гладкие матрицы. Именно поэтому штамп 5.1ДАг не получил насечек на гурте. Предполагается, что часть тиража раздали работникам завода на память, а остальное утилизировали, поскольку деньги без насечек считались "незавершенными".

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие монеты номиналом 1 копейка и 1 гривна стоят дорого. За штамп 1.11АЕ нумизматы могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн. А разновидности золотистой гривны принесут владельцам более 20 000 грн за один экземпляр.

Также Новини.LIVE рассказывали об округлении сумм в чеках. Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек были изъяты из обращения, что затруднило выдачу сдачи в магазинах. Поэтому Национальный банк ввел правила округления наличных до большей или меньшей суммы.