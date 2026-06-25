Монеты Украины номиналом 1 копейка и 1 гривна: какие два штампа стоят дорого

Украинские монеты и кошелек. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут заработать тысячи гривен на разменных и оборотных монетах. За некоторые экземпляры нумизматы готовы заплатить немалые деньги. Мы выяснили, какие два штампа номиналов 1 копейка и 1 гривна дорого стоят в 2026 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Монеты-ягодки".

1 копейка 1992 года

Этот номинал давно вышел из обращения, то есть копейками нельзя расплатиться за товары и услуги. Однако они остались ценными в глазах коллекционеров, особенно некоторые разновидности. Если у вас есть большие монетные накопления, стоит поискать штамп 1.11АЕ, который характеризуется такими признаками:

округлая верхушка правого верхнего листа;

крупные ягоды.

Номинал 1 копейка 1992 года чеканки. Фото: Монеты-ягодки

Средняя цена такого металлического изделия колеблется от 4 000 до 14 000 грн. Стоимость может вырасти при сохранении идеального состояния.

1 гривна 1992 года

Гривневые монеты золотистого цвета постепенно выводятся из обращения, однако по состоянию на лето 2026 года они сохраняют статус платежного средства. Первые гривны, которые чеканили на Луганском станкостроительном заводе, не имели гуртовой надписи, а их точный тираж неизвестен. Среди дорогих штампов выделяют такие:

Читайте также:

1.1ААг гладкий — от 12 000 до 37 000 грн;

1.1АА1 (на гурте 1994) — от 29 000 грн;

1.1АА1.1 (на гурте 1995) — от 11 000 до 20 000 грн;

1.1АА2 (на гурте 1995) — от 40 000 до 44 000 грн;

2ААд — до 80 000 грн.

"На аукционе Violity монету номиналом 1 гривна 1992 года с гладким гуртом продавали за 12 000–30 000 грн, были случаи, когда стоимость монеты доходила до 37 000 грн", — рассказали на портале.

Особенно ценятся металлические гривны с разными датами на гурте. Пробные монеты чеканили английскими пуансонами с датой 1992, поэтому появился уникальный дефект: на поле указан год изготовления, а на гурте совсем другой.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как округляют наличные суммы в магазинах. Из-за изъятия из обращения монет мелких номиналов наличные на кассе округляют до гривен или 50 копеек. В то же время при оплате картой подобный механизм не применяется.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие две монеты от Национального банка стоят дорого. На онлайн-аукционе продавались два изделия из серии "Флора и фауна". Монета с изображением зубра стоила более 2 000 грн, а с изображением евразийской рыси — более 3 000 грн.