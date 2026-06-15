Монеты от НБУ помогут заработать: что выгодно продается в Украине

Мальчик с мамой рассматривают монеты. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины создал отлаженную систему чеканки монет, благодаря которой регулярно выпускает нумизматические изделия из обычных и драгоценных металлов. Со временем они становятся дороже: коллекционеры готовы заплатить немалые суммы, чтобы заполучить конкретный экземпляр. Мы узнали, какие две монеты принесут владельцам хороший доход.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты от НБУ дорого стоят в Украине.

"Чернобыль. Возрождение. Зубр"

В 2021 году регулятор создал цикл памятных монет в серии "Флора и фауна", приурочив событие к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. По состоянию на июнь 2026-го цикл насчитывает шесть нумизматических изделий.

Пользователь онлайн-аукциона Violity опубликовал объявление о продаже монеты под названием "Чернобыль. Возрождение. Зубр". За нее началась настоящая борьба: желающие приобрести лот сделали 51 ставку, а стоимость достигла 2 025 грн.

Объявление о продаже монеты от НБУ. Фото: скриншот

"Памятная монета посвящена зубру — редкому виду, занесенному в Красную книгу Украины еще в 1980 году. Впервые пребывание зубра в Чернобыльской зоне было зафиксировано в апреле 2012 года", — рассказали в онлайн-магазине нумизматической продукции НБУ.

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Характеристики монеты: номинал — 5 гривен, год чеканки — 2026, тираж — 20 000 штук, металл — нейзильбер.

"Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская"

Другая монета из этого цикла была выпущена в 2023 году. Количество ставок на портале Violity достигло 54, а максимальная цена — 3 212 грн. Изделие характеризуется такими элементами дизайна:

реверс — изображение рыси (тампопечать) и маленьких рысят;

аверс — стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, изображение шести животных, обитающих в 30-километровой зоне отчуждения, надпись "Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник".

Объявление о продаже монеты от НБУ. Фото: скриншот

Номинал монеты — 5 гривен, материал — нейзильбер. В онлайн-магазине НБУ цена указана на уровне 169 грн. Приобрести обе монеты можно только с рук.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие оборотные и разменные монеты Украины выводят из обращения. По состоянию на июнь 2026 года это коснулось номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек плюс 1 гривна золотистого цвета. Однако они остаются действительным платежным средством до момента полного изъятия.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Национальный банк выпустил новую памятную монету под названием "Хозяйственная юстиция Украины". Она имеет номинал 5 гривен и изготовлена из нейзильбера. Изделие было представлено к 35-летию становления системы хозяйственных судов.