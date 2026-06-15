Монети від НБУ допоможуть заробити: що вигідно продається в Україні

Хлопчик із мамою розглядають монети. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк України створив налагоджену систему карбування монет, завдяки якій регулярно випускає нумізматичні вироби зі звичайних та дорогоцінних металів. З часом вони стають дорожчими: колекціонери готові заплатити немалі суми, аби заволодіти конкретним екземпляром. Ми дізналися, які дві монети принесуть власникам хороший заробіток.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети від НБУ дорого коштують в Україні.

"Чорнобиль. Відродження. Зубр"

У 2021 році регулятор створив цикл пам'ятних монет у серії "Флора і фауна", приурочивши подію до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. Станом на червень 2026-го цикл налічує шість нумізматичних виробів.

Користувач онлайн-аукціону Violity опублікував оголошення про продаж монети під назвою "Чорнобиль. Відродження. Зубр". За неї почалася справжня боротьба: охочі придбати лот зробили 51 ставку, а вартість дійшла до 2 025 грн.

Оголошення про продаж монети від НБУ. Фото: скриншот

"Пам’ятна монета присвячена зубру — рідкісному виду, занесеному до Червоної книги України ще в 1980 році. Уперше перебування зубра в Чорнобильській зоні було зафіксовано у квітні 2012 року", — розповіли в онлайн-магазині нумізматичної продукції НБУ.

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Характеристики монети: номінал — 5 гривень, рік карбування — 2026, тираж — 20 000 штук, метал — нейзильбер.

"Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська"

Інша ціна монета з циклу була випущена у 2023 році. Кількість ставок на порталі Violity досягла 54-х, а максимальна ціна — 3 212 грн. Виріб характеризується такими елементами дизайну:

реверс — зображення рисі (тамподрук) і маленьких рисенят;

аверс — стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, зображення шістьох тварин, які розмножуються у 30-кілометровій зоні відчуження, напис "Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник".

Оголошення про продаж монети від НБУ. Фото: скриншот

Номінал монети — 5 гривень, матеріал — нейзильбер. В онлайн-магазині НБУ ціна вказана на рівні 169 грн. Придбати обидві монети можна тільки з рук.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які обігові та розмінні монети України виводять з ужитку. Станом на червень 2026 року це торкнулося номіналів 1, 2, 5 і 25 копійок плюс 1 гривня золотистого кольору. Однак вони залишаються дійсним платіжним засобом до моменту повного вилучення.

Також Новини.LIVE розповідали, що Національний банк випустив нову пам’ятну монету під назвою "Господарська юстиція України". Вона має номінал 5 гривень і виготовлена з нейзильберу. Виріб презентували до 35-річчя становлення системи господарських судів.