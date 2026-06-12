Новые монеты от Национального банка: каким областям Украины посвящены деньги (фото)

Нацбанк выпустил новые монеты. Фото: НБУ/Flickr. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный банк представил новые монеты в пятницу, 12 июня. Они пополнили тематическую серию "Мы сильны. Мы вместе", посвященную различным регионам Украины. На этот раз на стилизованной карте выделены Николаевская и Одесская области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НБУ.

Какой дизайн новых монет

Оборотные памятные монеты номиналом 10 гривен изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. Глава регулятора Андрей Пышный подчеркнул, что этими нумизматическими изделиями планировалось запечатлеть в металле несокрушимость украинского Юга.

"Николаевская и Одесская области — южные рубежи Украины, ставшие символом стойкости, силы духа и борьбы за свободу. Это надежный форпост, сохраняющий экономическую жизнеспособность нашей страны и ее связь с миром", — отметил Пышный.

Дизайн обоих изделий характеризуется такими элементами:

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аверс — обрамление древнерусского орнамента, обозначение номинала и года чеканки (идентично аверсу оборотной монеты образца 2018 года);

реверс — стилизованная карта Украины с выделенными административными границами областей.

Новые монеты от Национального банка, посвященные областям Украины. Фото: НБУ

Как украинцам получить монеты

Национальный банк выпустит в обращение по два миллиона экземпляров каждого нумизматического изделия. Сначала их получат банки и инкассаторские компании, которые начнут выдавать деньги клиентам во время расчетных операций. Монеты являются законным платежным средством и должны использоваться без ограничений всеми физическими/юридическими лицами.

Часть тиража будет сформирована в коллекционные наборы и продаваться в онлайн-магазине нумизматической продукции НБУ. Кроме того, они появятся в ассортименте банков-дистрибьюторов, среди которых УКРГАЗБАНК, ПриватБанк, ТАСКОМБАНК, Ощадбанк и ПУМБ.

Согласно плану-графику выпуска монет, в июне 2026 года регулятор представит еще два металлических изделия: "Украинские народные сказки. Кирилл Кожумяка" (5 гривен, нейзильбер) и "30 лет Конституции Украины" (10 гривен, серебро).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие монеты Нацбанк скоро уберет из обращения. Полностью утратили статус платежного средства номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек. Изымаются 10 копеек и 1 гривна золотистого цвета (изготовлены до 2018 года).

Также Новини.LIVE рассказывали, что во Франции планируют восстановить чеканку монет из чистого золота. От этого отказались больше 100 лет назад. Однако процесс запустят снова, а первыми реализуют монеты с изображением Марианны.