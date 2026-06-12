Нові монети від Національного банку: яким областям України присвятили гроші (фото)

Нацбанк випустив нові монети. Фото: НБУ/Flickr. Колаж: Новини.LIVE

Національний банк презентував нові монети в п’ятницю, 12 червня. Вони поповнили тематичну серію "Ми сильні. Ми разом", присвячену різних регіонам України. Цього разу на стилізований мапі виділили Миколаївську та Одеську області.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на НБУ.

Який дизайн нових монет

Обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Голова регулятора Андрій Пишний наголосив, що цими нумізматичними виробами планувалося закарбувати в металі незламність українського Півдня.

"Миколаївщина та Одещина — південні рубежі України, що стали символом стійкості, сили духу та боротьби за свободу. Це надійний форпост, що зберігає економічну життєздатність нашої країни та її зв’язок зі світом", — зазначив Пишний.

Дизайн обох виробів характеризується такими елементами:

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аверс — обрамлення давньоруського орнаменту, позначення номіналу та року карбування (ідентично до аверсу обігової монети зразка 2018 року);

реверс — стилізована мапа України з виділеними адміністративними межами областей.

Нові монети від Національного банку, присвячені областям України. Фото: НБУ

Як українцям отримати монети

Національний банк випустить в обіг по два мільйони екземплярів кожного нумізматичного виробу. Спочатку їх отримають банки та інкасаторські компанії, які почнуть видавати гроші клієнтам під час розрахункових операцій. Монети є законним платіжним засобом і повинні використовуватися без обмежень всіма фізичними/юридичними особами.

Частину тиражу сформують у колекційні ролики та продаватимуть в онлайн-магазині нумізматичної продукції НБУ. Плюс вони з’являться в асортименті банків-дистриб’юторів, серед яких УКРГАЗБАНК, ПриватБанк, ТАСКОМБАНК, Ощадбанк і ПУМБ.

Згідно з планом-графіком випуску монет, у червні 2026 року регулятор презентує ще два металеві вироби: "Українські народні казки. Кирило Кожум’яка" (5 гривень, нейзильбер) і "30 років Конституції України" (10 гривень, срібло).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які монети Нацбанк скоро вилучить з обігу. Повністю втратили статус платіжного засобу номінали 1, 2, 5 і 25 копійок. Натомість вилучаються 10 копійок та 1 гривня золотистого кольору (виготовлені до 2018 року).

Також Новини.LIVE розповідали, що у Франції планують відновити карбування монет із чистого золота. Від цього відмовилися понад 100 років тому. Однак процес запустять знову, а першими реалізують монети з зображенням Маріанни.