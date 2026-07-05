Монета номиналом 10 гривен: как она может принести владельцу большой доход

Украинские монеты и гривны. Фото: Новини.LIVE, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые украинские монеты можно выгодно продать нумизматам. Главное — подобрать правильный штамп, который стоит тысячи гривен. Мы узнали, за какую монету номиналом 10 гривен коллекционеры готовы отдать большие деньги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Монеты-ягодки".

10 гривен 2020 года выпуска

Это относительно новые металлические монеты, которые находятся в наличном обращении. Большинство экземпляров не представляют ценности для нумизматов, за исключением случаев наличия уникальных дефектов. Среди таких — поворот аверса или реверса на 180 градусов.

"Если вы нашли 10 грн 2020 года, обратите внимание на соотношение сторон. Если Мазепа перевернут относительно противоположной стороны, то такую монету можно дорого продать нумизматам", — отметили специалисты портала.

10 гривен 2020 года выпуска. Фото: Монеты-ягодки

Дефект оценивается в 2 000-5 000 грн. Чем лучше состояние металлического изделия, тем большую сумму могут предложить коллекционеры. Деньги обычно продают через онлайн-аукционы, специализированные порталы и сообщества нумизматов.

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Дизайн монет стандартный: на реверсе — портрет гетмана Ивана Мазепы, на аверсе — обозначение номинала и года чеканки, древнерусский орнамент по кругу, логотип Банкнотно-монетного двора НБУ и малый Государственный герб Украины. Материал изготовления — сплав на основе цинка с никелевым покрытием.

Какие монеты находятся в обращении

По состоянию на июль 2026 года в наличном обращении находятся монеты номиналом:

50 копеек;

1 гривна;

2 гривны;

5 гривен;

10 гривен.

Постепенно монеты номиналом 10 копеек выводят из обращения, однако они остаются платежным средством до момента полного вывода из обращения. Аналогичная ситуация с оборотными монетами номиналом 1 гривна золотистого цвета, выпущенными в 1997 году. В то же время украинцы больше не могут расплачиваться монетами по 1, 2, 5 и 25 копеек всех годов чеканки.

Ранее Новини.LIVE писали, какие два штампа монет номиналом 1 копейка и 1 гривна стоят очень дорого. Мы выяснили, за какие металлические деньги нумизматы готовы заплатить до 14 000 грн. Нужно искать копейки старых годов чеканки, в частности 1992-го.

Также Новини.LIVE сообщали, что Национальный банк выпустил монету "Украинские народные сказки. Кирилл Кожумяка" номиналом 5 гривен. Ее изготовили из нейзильбера и добавили в ассортимент интернет-магазина нумизматической продукции НБУ. Приобрести монету можно в банках-дистрибьюторах.