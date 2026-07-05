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Головна Економіка Гроші з дефектом: яку монету номіналом 10 гривень можна дорого продати нумізматам

Гроші з дефектом: яку монету номіналом 10 гривень можна дорого продати нумізматам

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 13:06
Монета номіналом 10 гривень: як вона може принести власнику великий дохід
Українські монети і гривні. Фото: Новини.LIVE, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Деякі українські монети можна вигідно продати нумізматам. Головне — підібрати правильний штамп, який коштує тисячі гривень. Ми дізналися, за яку монету номіналом 10 гривень колекціонери готові віддати великі гроші.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Монети-ягідки".

10 гривень 2020 року випуску

Це відносно нові металеві гроші, які перебувають у готівковому обігу. Більшість виробів не мають цінності для нумізматів, окрім випадків наявності унікальних дефектів. Серед таких — поворот аверсу чи реверсу на 180 градусів.

"Якщо ви знайшли 10 грн 2020 року, подивіться на співвідношення сторін. Якщо Мазепа перевернутий відносно протилежної сторони, тоді таку монету можна дорого продати нумізматам", — зазначили фахівці порталу.

Гроші з дефектом: яку монету номіналом 10 гривень можна дорого продати нумізматам - фото 1
10 гривень 2020 року карбування. Фото: Монети-ягідки

Дефект оцінюють у 2 000-5 000 грн. Чим кращий стан металевого виробу, тим більшу суму можуть запропонувати колекціонери. Гроші зазвичай продають через онлайн-аукціони, спеціалізовані портали та спільноти нумізматів.

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Дизайн монет стандартний: на реверсі — портрет гетьмана Івана Мазепи, на аверсі — позначення номіналу та року карбування, давньоруський орнамент по колу, логотип Банкнотно-монетного двору НБУ та малий Державний Герб України. Матеріал виготовлення — сплав на основі цинку з нікелевим покривом.

Які монети перебувають в обігу

Станом на липень 2026 року в готівковому обігу перебувають монети номіналом:

  • 50 копійок;
  • 1 гривня;
  • 2 гривні;
  • 5 гривень;
  • 10 гривень.

Поступово вилучають монети по 10 копійок, однак вони залишаються платіжним засобом до моменту повноцінного виведення з ужитку. Аналогічна ситуація з обіговими монетами номіналом 1 гривня золотистого кольору, які випустили у 1997 році. Водночас українці більше не можуть розплатитися монетами по 1, 2, 5 і 25 копійок усіх років карбування.

Раніше Новини.LIVE писали, які два штампи монет номіналом 1 копійка та 1 гривня коштують дуже дорого. Ми розібралися, за які металеві гроші нумізмати готові заплатити до 14 000 грн. Необхідно шукати копійки давніх років карбування, зокрема 1992-го.

Також Новини.LIVE розповідали, що Національний банк випустив монету "Українські народні казки. Кирило Кожум'яка" номіналом 5 гривень. Її виготовили з нейзильберу та додали до асортименту інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ. Купівля доступна в банках-дистриб'юторах.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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