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Головна Економіка Старі монети ще можуть послужити: який дохід принесуть копійки 1992 року

Старі монети ще можуть послужити: який дохід принесуть копійки 1992 року

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 05:45
Монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок: чи дорого коштують виведені з обігу гроші
Українські копійки в руках. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні деякі старі монети вивели з обігу, однак вони залишилися цінними для нумізматів. Можна дорого продати штампи металевих виробів номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Ми розібралися, які різновиди монет принесуть власникам значні суми.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Монети-ягідки".

1 та 2 копійки 1992 року

Необхідно звертати увагу на особливості дизайну копійок, адже саме вони визначають ціну. Так, за штамп 1.11АЕ монети 1 копійка 1992 року карбування колекціонери готові дати від 4 000 до 14 000 грн. Ці вироби мають великі ягоди та округлу верхівку правого верхнього листа.

Інший дорогий різновид характерний для номіналу 2 копійки. Перші виготовлені гроші були алюмінієві, їх карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Головна ознака — вузький вінок, який вважався дефектом і став перешкодою для введення монет в обіг.

Старі монети ще можуть послужити: який дохід принесуть копійки 1992 року - фото 1
Номінал 2 копійки 1992 року випуску. Фото: Монети-ягідки

"Через помилку в ескізах монета отримала вузький вінок. Для проби було виготовлено всього 20-30 штук таких копійок. Заготовки для карбування були алюмінієві та стальні", — зазначили фахівці порталу.

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5 та 25 копійок 1992 року

Варто звернути увагу на штамп 2БАм номіналу 5 копійок. Його вартість коливається в межах 2 500-7 000 грн, а дизайн аверсу і реверсу характеризується такими особливостями:

  • середній зуб тризуба гострий, вузький;
  • одиниця дати без хвостика
  • гроно №2 у формі тупокутного трикутника;;
  • гурт із дрібною насічкою.

Знайшовши в гаманці 25 копійок (різновид 5.1ДАг), вдасться заробити від 5 000 до 7 000 грн у середньому. Цей виріб має округлий і товстий середній зуб тризуба, гроно №2 у формі тупокутного трикутника та гладкий гурт без насічок. Плюс хвостик букви Ї торкається букви Н у слові "Україна".

Старі монети ще можуть послужити: який дохід принесуть копійки 1992 року - фото 2
Номінал 25 копійок 1992 року випуску. Фото: Монети-ягідки

Згідно з даними порталу, при карбуванні перших монет номіналом 25 копійок використовували гладкі матриці. Саме тому штамп 5.1ДАг не отримав насічок на гурті. Передбачається, що частину тиражу роздали працівникам заводу на згадку, а решту утилізували, оскільки гроші без насічок вважалися "незавершеними".

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які монети номіналом 1 копійка та 1 гривня дорого коштують. За штамп 1.11АЕ нумізмати можуть заплатити від 4 000 до 14 000 грн. А різновиди золотистої гривні принесуть власникам понад 20 000 грн за один екземпляр.

Також Новини.LIVE розповідали про заокруглення суми в чеках. Монети по 1, 2, 5 та 25 копійок вилучили з обігу, що зробило відрахування решти в магазинах незручним. Тому Національний банк увів правила заокруглення готівки до більшої чи меншої суми.

гроші монети копійки
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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