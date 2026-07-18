Цены на чермет способны удивить украинцев: сколько можно заработать на сдаче лома

Цены на чермет в Украине. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут заработать дополнительные деньги на продаже лома. Проще всего накопить железо, чугун и сталь — так называемый чермет. Его легко найти в домашних условиях, особенно людям, проживающим в сельской местности. Мы узнали, сколько стоит килограмм лома летом 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая средняя цена за 1 кг лома чермета в июле.

Цены на чермет в Украине

Традиционно в летний период стоимость лома падает, поэтому людям советуют накапливать конструкции для продажи осенью или зимой. На чермете не получится заработать большие суммы, поскольку железо и сталь стоят гораздо дешевле, чем цветные металлы: медь, алюминий, латунь и т.д.

Чтобы доход от продажи чермета был солидным, необходимо сдавать большие объемы. Многие предприятия поднимают цены, если клиенты предлагают от 1 тонны лома. Учитывая распространенность таких конструкций в обиходе, это довольно реалистичная цель.

Мы промониторили официальные сайты нескольких компаний, занимающихся накоплением черных и цветных металлов в июле 2026 года. Средняя стоимость чермета в разных областях Украины находится на таком уровне:

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Киевская область — до 3 грн/кг;

Запорожская область — до 5 грн/кг;

Винницкая область — до 5,25 грн/кг;

Львовская область — от 3,75 грн/кг;

Днепропетровская область — до 5,5 грн/кг;

Одесская область — до 4 грн/кг;

Сумская область — до 4 грн/кг;

Харьковская область — до 3,5 грн/кг.

Стоимость чермета в Сумах. Фото: скриншот

Как продать лом дороже

Существует несколько правил, соблюдение которых поможет увеличить финансовую выгоду от продаж металлических конструкций в 2026 году. Во-первых, необходимо заблаговременно сортировать лом, иначе за клиента это сделает предприятие, немного снизив цену за дополнительную работу.

Во-вторых, лучше взять логистику на себя, то есть самостоятельно привезти чермет в пункт пропуска. Часто украинцы не хотят заниматься транспортировкой вторсырья, особенно когда речь идет о больших партиях. Однако это может ощутимо сказаться на конечном доходе.

В-третьих, не помешает очищать металлы от грязи, пластика, ржавчины и других материалов, не подлежащих повторной переработке. Опять же этот этап не пропустят на предприятии. Но лом, сразу готовый к утилизации, будет стоить дороже.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие конструкции не принимают на лом в Украине. Сдать не получится коммунальное имущество, токсичные материалы, радиаторы с неизвестной жидкостью, боеприпасы и т.д. За нарушение закона предприятиям грозят строгие штрафы.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой лом дороже всего летом 2026 года. Украинцам следует сдавать цветные металлы, в частности медь и латунь. За килограмм меди пункты приема дадут до 450 грн в среднем, за килограмм латуни — до 250 грн.