Ціни на чормет здатні здивувати українців: скільки можна заробити на здачі брухту

Ціни на чормет в Україні. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть заробити додаткові гроші на продажу брухту. Найпростіше накопичити залізо, чавун і сталь — так званий чормет. Його легко знайти в домашніх умовах, особливо людям, які мешкають у сільській місцевості. Ми дізналися, скільки коштує кілограм брухту влітку 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка середня ціна за 1 кг брухту чормету в липні.

Ціни на чормет в Україні

Традиційно в літній період вартість брухту падає, тому людям радять накопичувати конструкції для продажу восени або взимку. На чорметі не вийде заробити великі суми, оскільки залізо і сталь коштують набагато дешевше, ніж кольорові метали: мідь, алюміній, латунь та ін.

Щоб дохід від продажу чормету був солідним, необхідно здавати великі обсяги. Чимало підприємств піднімають ціни, якщо клієнти пропонують від 1 тонни брухту. Враховуючи поширеність таких конструкцій у побуті, це доволі реалістична ціль.

Ми промоніторили офіційні сайти кількох компаній, які займаються накопиченням чорних і кольорових металів у липні 2026 року. Середня вартість чормету в різних областях України перебуває на такому рівні:

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Київська область — до 3 грн/кг;

Запорізька область — до 5 грн/кг;

Вінницька область — до 5,25 грн/кг;

Львівська область — від 3,75 грн/кг;

Дніпропетровська область — до 5,5 грн/кг;

Одеська область — до 4 грн/кг;

Сумська область — до 4 грн/кг;

Харківська область — до 3,5 грн/кг.

Вартість чормету в Сумах. Фото: скриншот

Як продати брухт дорожче

Існує кілька правил, дотримання яких допоможе збільшити фінансову вигоду від продажу металевих конструкцій у 2026 році. По-перше, необхідно завчасно сортувати брухт, інакше за клієнта це зробить підприємство, трохи знизивши ціну за додаткову роботу.

По-друге, краще взяти логістику на себе, тобто самостійно привезти чормет до пункту пропуску. Часто українці не хочуть займатися транспортуванням вторинної сировини, особливо коли йде мова про великі партії. Однак це може відчутно позначитися на кінцевому доході.

По-третє, не завадить очищати метали від бруду, пластику, іржі та інших матеріалів, що не підлягають повторному переробленню. Знову таки, цей етап не пропустять на підприємстві. Але брухт, одразу готовий до утилізації, буде коштувати дорожче.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які конструкції не приймають на брухт в Україні. Здати не вийде комунальне майно, токсичні матеріали, радіатори з невідомою рідиною, боєприпаси та ін. За порушення закону підприємствам загрожують суворі штрафи.

Також Новини.LIVE розповідали, який брухт найбільше коштує влітку 2026 року. Українцям варто здавати кольорові метали, зокрема мідь та латунь. За кілограм міді пункти прийому дадуть до 450 грн у середньому, за кілограм латуні — до 250 грн.