Ціна за грам золотого брухту в Україні: за яку пробу заплатять найбільше

Скільки коштує золотий брухт в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У багатьох українців вдома лежать старі золоті вироби, якими давно не користуються та вироби. Це можуть бути зламані прикраси, старі сережки, ланцюжки, каблучки чи хрестики. Якщо здати їх на брухт, можна непогано заробити. Однак ціна за грам може суттєво відрізнятися, адже вартість на пряму залежить від проби золота. Чим вона вища, тим дорожче оцінюють метал.

Про те, скільки можуть заробити українці продавши старі золоті прикраси у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Скільки коштує грам золота в Україні

За інформацією Національного банку України, станом на 31 липня найдорожчим є золото 999,9 проби. Один грам такого металу оцінюється у 5 743,29 грн. Найнижчу вартість має золото 333 проби — 1 912,71 грн за грам. Порівняно із серединою липня ціни підросли:

золото 333 проби — майже на 22 грн за грам;

золото найвищої проби — більш ніж на 64 грн за грам.

Вартість золота в Україні. Фото: Скриншот/НБУ

У НБУ також повідомили, що брухт виробів, виготовлених із золота та срібла, якщо частка срібла не перевищує 70%, зараз оцінюють у 1 778,14 грн за грам. Це приблизно на 21 грн більше, ніж було кілька тижнів тому.

Окремо визначається вартість старих зубних протезів, які містять золото 900/750 проби. За один грам такого матеріалу зараз платять 4 652,53 грн. Водночас ця ціна стала більш ніж на 52 грн нижчою, ніж у середині липня.

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Ціна на брухт деяких золотих виробів. Фото: Скриншот/НБУ

Такий самий тариф застосовується і до деталей знімних протезів зі сплаву золота, платини, срібла та інших металів (ЗлПлСрМ) 750-90-80 проби.

Якщо йдеться про брухт релігійних виробів, наприклад хрестиків, то їхню вартість також визначають залежно від проби золота. За таким самим принципом оцінюють медалі, монети, жетони та інші подібні предмети.

Що вважається золотим брухтом в Україні

До золотого брухту належать будь-які вироби із цього металу, які вже втратили свій зовнішній вигляд або більше не придатні для використання і продаються на переплавлення. Це можуть бути:

зламані прикраси;

старі ланцюжки, сережки та каблучки;

зубне золото чи технічні деталі із вмістом дорогоцінного металу.

Під час оцінки головне значення має саме проба, адже вона показує, скільки чистого золота міститься у виробі. Водночас потрібно враховувати, що каміння, декоративні вставки та інші сторонні елементи можуть вплинути на кінцеву суму виплати.

Перед переплавленням їх зазвичай видаляють, тому за них не доплачують. Саме тому перед продажем золотого брухту варто заздалегідь дізнатися, за якими правилами проводять оцінку та як розраховують остаточну вартість.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі старі українські монети можна продати за великі гроші, адже колекціонери активно шукають рідкісні екземпляри. Найбільше цінуються монети 1992 року, але окремі пізніші копійки теж можуть коштувати тисячі гривень. Ми зібрали інформацію про дві такі монети, які станом на серпень 2026 року мають високу ціну.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році українці також можуть заробити на здачі брухту. Але прибуток залежить від виду металу. Чорний метал, як-от залізо чи сталь, коштує небагато, тому великого доходу не принесе. А ось мідь залишається дорогою та потрібною, тож за неї можна отримати значно більше.