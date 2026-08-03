Цена за грамм золотого лома в Украине: за какую пробу заплатят больше всего

Сколько стоит золотой лом в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

У многих украинцев дома лежат старые золотые изделия, которыми давно не пользуются. Это могут быть сломанные украшения, старые серьги, цепочки, кольца или крестики. Если сдать их на лом, можно неплохо заработать. Однако цена за грамм может существенно отличаться, ведь стоимость напрямую зависит от пробы золота. Чем она выше, тем дороже оценивают металл.

О том, сколько могут заработать украинцы, продав старые золотые украшения в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Сколько стоит грамм золота в Украине

По информации Национального банка Украины, по состоянию на 31 июля самым дорогим является золото 999,9 пробы. Один грамм такого металла оценивается в 5 743,29 грн. Самую низкую стоимость имеет золото 333 пробы — 1 912,71 грн за грамм. По сравнению с серединой июля цены выросли:

золото 333 пробы — почти на 22 грн за грамм;

золото высшей пробы — более чем на 64 грн за грамм.

Стоимость золота в Украине. Фото: Скриншот/НБУ

В НБУ также сообщили, что лом изделий, изготовленных из золота и серебра, если доля серебра не превышает 70%, сейчас оценивается в 1 778,14 грн за грамм. Это примерно на 21 грн больше, чем было несколько недель назад.

Отдельно определяется стоимость старых зубных протезов, содержащих золото 900/750 пробы. За один грамм такого материала сейчас платят 4 652,53 грн. В то же время эта цена стала более чем на 52 грн ниже, чем в середине июля.

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Цена на лом некоторых золотых изделий. Фото: Скриншот/НБУ

Такой же тариф применяется и к деталям съемных протезов из сплава золота, платины, серебра и других металлов (ЗлПлСрМ) 750-90-80 пробы.

Если речь идет о ломе религиозных изделий, например крестиков, то их стоимость также определяется в зависимости от пробы золота. По тому же принципу оцениваются медали, монеты, жетоны и другие подобные предметы.

Что считается золотым ломом в Украине

К золотому лому относятся любые изделия из этого металла, которые уже утратили свой внешний вид или больше не пригодны для использования и продаются на переплавку. Это могут быть:

сломанные украшения;

старые цепочки, серьги и кольца;

зубное золото или технические детали с содержанием драгоценного металла.

При оценке главное значение имеет именно проба, ведь она показывает, сколько чистого золота содержится в изделии. В то же время нужно учитывать, что камни, декоративные вставки и другие посторонние элементы могут повлиять на окончательную сумму выплаты.

Перед переплавкой их обычно удаляют, поэтому за них не доплачивают. Именно поэтому перед продажей золотого лома стоит заранее узнать, по каким правилам проводится оценка и как рассчитывается окончательная стоимость.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые старые украинские монеты можно продать за большие деньги, ведь коллекционеры активно ищут редкие экземпляры. Больше всего ценятся монеты 1992 года, но отдельные более поздние копейки тоже могут стоить тысячи гривен. Мы собрали информацию о двух таких монетах, которые по состоянию на август 2026 года имеют высокую цену.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году украинцы также могут заработать на сдаче металлолома. Но прибыль зависит от вида металла. Черный металл, такой как железо или сталь, стоит недорого, поэтому большого дохода не принесет. А вот медь остается дорогой и востребованной, поэтому за неё можно получить значительно больше.