Українські монети можна вигідно продати в серпні: які два штампи шукають нумізмати

Копійки в руках, купюри гривні. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть дорого продати старі монети, оскільки колекціонери полюють за цінними екземплярами. Найпростіше реалізувати вироби 1992 року карбування, хоча більш пізні копійки також здатні принести власникам суттєвий дохід. Ми дізналися, які дві монети коштують тисячі гривень станом на серпень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Монети-ягідки".

5 копійок 1992 року

Це обігові монети, тому більшість екземплярів коштують не дорожче свого номіналу. Проте можна виділити деякі штампи, цінність яких вимірюється у тисячах гривень. Наприклад, різновид 1.1ААк характеризується рідкісною крупною насічкою на гурті, завдяки чому його середня вартість коливається у діапазоні 4 000-10 000 грн.

Номінал 5 копійок 1992 року карбування. Фото: Монети-ягідки

Характерними особливостями монети є:

середній зуб тризуба з потовщенням у верхній частині;

одиниця дати з хвостиком;

гроно №2 у формі прямокутного трикутника.

Крупна насічка з'явилася у результаті помилки фахівців на монетному дворі. Оскільки ця деталь вважається дефектом, нумізмати готові заплатити за нетиповий екземпляр значні суми в серпні 2026 року. Найкращий варіант — опублікувати оголошення про продаж на OLX або онлайн-аукціоні Violity.

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Українцям варто звернути увагу на штамп 1.1АГм, який легко розпізнати за кількома особливостями дизайну. По-перше, в нижній частині тризуба на аверсі присутні маленькі отвори. По-друге, проміжки між листками і відростками на реверсі виконані у формі трапецій. Плюс монети мають дрібну насічку на гурті.

Номінал 50 копійок 1994 року карбування. Фото: Монети-ягідки

За один екземпляр колекціонери готові заплатити від 2 000 до 4 000 грн у середньому. Важливо не сплутати штамп зі схожим різновидом 2АГм, який характеризується великими отворами в нижній частині тризуба. Ці копійки дешеві та коштують не більше 30 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк випустив нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Її присвятили надводному безпілотному комплексу Sea Baby. Морський дрон розробила Служба безпеки для ураження ворожих об'єктів у Чорному морі.

Також Новини.LIVE розповідали, що до кінця 2026 року НБУ планує випустити велику кількість пам'ятних та інвестиційних монет. Ми дізналися, які саме вироби можуть з'явитися в асортименті нумізматичної продукції регулятора. Більшість із них матимуть номінал 10 гривень.