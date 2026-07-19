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Головна Економіка НБУ планує випустити багато монет до кінця 2026 року: всі назви і номінали

НБУ планує випустити багато монет до кінця 2026 року: всі назви і номінали

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 13:06
НБУ планує випуск десятка монет: які вироби можуть з’явитися до кінця 2026 року
Монети від Національного банку. Фото: НБУ/Flickr. Колаж: Новини.LIVE

Національний банк України регулярно випускає монети зі звичайних та дорогоцінних металів. Вони поповнюють нумізматичні серії, започатковані регулятором, або виходять з нагоди ювілейної дати, пам'ятної події тощо. Ці вироби продають через онлайн-магазин НБУ та в банках-дистриб'юторах. Ми дізналися, якими ще монетами НБУ поповнить свій нумізматичний асортимент.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на план випуску монет у 2026 році.

Які монети планує випустити НБУ

Станом на середину липня Національний банк випустив в обіг 21 монету різної тематики. Серед використаних матеріалів — нейзильбер, сплав на основі цинку з нікелевим покривом і срібло 999 проби.

Згідно з планом випуску нумізматичної продукції та інвестиційних монет України на 2026 рік, протягом другої половини липня та п'яти наступних місяців регулятор здійсніть карбування таких металевих виробів:

  • "Українська бавовна. Морський дрон "Sea Baby" — 5 гривень;
  • "Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні" — 10 гривень;
  • "Ми сильні. Ми разом. Дніпропетровська область" — 10 гривень;
  • "До 35-річчя Незалежності України" — 20 гривень;
  • набір із двох пам’ятних монет "Мешканці морських глибин" — 5 гривень;
  • "Ми сильні. Ми разом. Львівська область" — 10 гривень;
  • "Червона рута — голос поколінь" — 10 гривень;
  • "Ми сильні. Ми разом. Чернівецька область" — 10 гривень;
  • "Під покровом" (до Дня захисників і захисниць України) — 10 гривень;
  • "100 років від дня народження Богдана Гаврилишина" — 2 гривні;
  • "Рік Кози" — 5 гривень;
  • "Архістратиг Михаїл" — 10 гривень;
  • "Ми сильні. Ми разом. Тернопільська область" — 10 гривень;
  • "Ми сильні. Ми разом. Кіровоградська область" — 10 гривень;
  • "Українська бавовна" (тематика розробляється) — 5 гривень;
  • "До новорічних свят" (тематика розробляється) — 10 гривень;
  • набір із дев’яти срібних пам’ятних монет (тематика розробляється) — 10 гривень;
  • "100 років від дня народження Бориса Возницького" — 2 гривні.

Окрім пам’ятних та інвестиційних монет Національний банку регулярно випускає сувенірну продукцію, зокрема медалі, імітацію банкнот у сріблі, монети Київської Русі, набори обігових і розмінних монет, пам‘ятні банкноти, нерозрізані аркуші грошових купюр.

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Де купити монети від НБУ

Через деякий час після введення металевих виробів в обіг вони з'являються в асортименті онлайн-магазину нумізматичних товарів від Національного банку. Там користувачі мають змогу замовити потрібну кількість монет і детально прочитати їх характеристики.

Частину тиражу регулятор реалізує через банки-дистриб'ютори — по 3% від виготовленого обсягу. Купівля монет доступна в Укргазбанку, ПриватБанку, Таскомбанку, Ощадбанку та ПУМБ. Про наявність виробів в асортименті необхідно дізнаватися на офіційних сайтах фінансових установ чи безпосередньо у відділеннях за місцем проживання.

Раніше Новини.LIVE писали, яку монету номіналом 10 гривень можна дорого продати колекціонерам. Виріб 2020 року випуску коштує від 2 000 до 5 000 грн. Таку ціну зумовлює нетиповий дефект — поворот аверсу чи реверсу на 180 градусів.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з роботою банкоматів і терміналів після випуску купюр номіналом 2 000 грн. Національний банк планує поповнити готівковий обіг новими банкнотами. Для ефективної роботи обладнання фінансові установи повинні їх переналаштувати.

НБУ банки монети
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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