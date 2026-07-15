Робота банкоматів і терміналів: чи треба переналаштовувати обладнання під нові купюри

Банкомати, термінали і купюри по 2 000 грн. Фото: Новини.LIVE, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Україна готується до ведення в обіг нового номіналу гривні. Це станеться 4 вересня 2026 року, про що Національний банк повідомив заздалегідь. Виникає питання, чи доведеться фінансовим установам переналаштовувати свої термінали самообслуговування і банкомати під нові купюри.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на НБУ.

Налаштування банкоматів і терміналів

Очевидно, що для безперебійної видачі нових грошей банкоматами чи прийому купюр терміналами необхідно налаштувати техніку. Частково з цією метою регулятор презентував новий номінал заздалегідь, аби фінустанови мали час на вирішення питання. Їм необхідно завершити роботу до введення купюр номіналом 2 000 грн в обіг.

"З цією метою Національний банк безплатно надасть технічну можливість банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з налаштування і сервісного обслуговування провести роботи з налаштування обладнання для сортування та оброблення готівки, банкоматів, платіжних терміналів тощо", — уточнили в НБУ.

Який дизайн нових купюр гривні

На лицьовій стороні банкнот номіналом 2 000 грн розміщене зображення поета-шістдесятника Василя Стуса, на звороті — будівля філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

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Дизайн підпорядковується принципу "від минулого до сьогодення", адже на українських монетах і купюрах наразі зображені як князі часів Київської Русі, так і відносно сучасні діячі науки/культури.

Гроші містять більше 20 елементів захисту, які допомагатимуть ефективніше знаходити фальсифікат під час автоматизованого сортування і візуальної перевірки. Найсучаснішими залишаються оптично-змінні деталі.

Йдеться про елемент SPARK, завдяки якому відбувається поступова зміна кольору під час розгляду купюри під різними кутами, а також про "віконну" захисну стрічку з комбінованим ефектом. Вже 4 вересня українські банки отримають нову валюту і почнуть видавати її клієнтам під час здійснення фінансових операцій.

Що ще варто знати українцям

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Також Новини.LIVE розповідали, які купюри євро стали проблемними за кордоном. Банкноти номіналом 500 євро давно не друкують, тому заклади все частіше відмовляються приймати гроші. Водночас готівка залишається чинним платіжним засобом.