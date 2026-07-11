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Головна Економіка Вигідний обмін валюти в Україні: що буде з курсом долара найближчим часом

Вигідний обмін валюти в Україні: що буде з курсом долара найближчим часом

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 18:10
Курс долара провокує українців на обмін: чого чекати від валюти в липні
Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні темпи девальвації гривні трохи загальмувалися. Купюри долара можна придбати на готівковому ринку дешевше, ніж у червні. Найближчим часом не передбачається жодних передумов для повернення висхідної тенденції.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

На понеділок, 13 липня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 44,49 грн/дол. Якщо порівняти ситуацію з піковим періодом у червні, коли фіксували 44,97 грн/дол., то низхідний тренд очевидний. Цьому сприяють позитивні рішення західних партнерів про фінансування і грошову підтримку.

"У нас зарахований до державного бюджету транш від Європейської комісії, надходили гроші від Міжнародного валютного фонду. Тобто вдалося отримати фінансування, поки долар був дорогим. А зараз особливих причин знецінювати гривню немає", — зазначив економіст.

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Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

За його словами, протягом липня 2026 року ситуація залишатиметься контрольованою, а девальвація національної валюти, якщо і буде відбуватися, то повільними темпами. Середньомісячний офіційний курс гривні до долара може зафіксуватися в діапазоні 44,50-44,70 грн/дол.

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Чи стрибне курс до 50 гривень

Фінансовий аналітик Віктор Гальчинський розповів в ефірі Новини.LIVE, чи може курс американської валюти стрімко піднятися до 50 грн/дол. Експерт переконаний, що гривня буде знецінюватися далі, однак протягом 2026 року настільки високо показник не підніметься.

"Поки міжнародна фінансова допомога є, доти будуть можливості підтримувати гривню", — зазначив спікер.

Іншими словами, офіційний курс почне зростати у випадку скорочення міжнародної грошової підтримки. Такий сценарій є реалістичним після завершення повномасштабної війни в Україні, коли допомога від західних партнерів піде на спад або взагалі припиниться.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яких купюр євро українцям варто позбутися у 2026 році. По-перше, необхідно замінити банкноти найбільшого номіналу 500 євро на меншу готівку. По-друге, купюри з красивими серійними номерами коштують дорожче.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні випустять купюри гривні нового номіналу. Громадяни зможуть використовувати готівку по 2 000 грн з вересня. На лицьовій стороні банкнот розмістили зображення поета-шістдесятника Василя Стуса.

курс валют курс долара обмін валют
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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