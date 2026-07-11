Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выгодный обмен валюты в Украине: что будет с курсом доллара в ближайшее время

Выгодный обмен валюты в Украине: что будет с курсом доллара в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 18:10
Курс доллара провоцирует украинцев на обмен: чего ожидать от валюты в июле
Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине темпы девальвации гривны немного замедлились. Купюры доллара можно приобрести на наличном рынке дешевле, чем в июне. В ближайшее время не предвидится никаких предпосылок для возобновления восходящей тенденции.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

На понедельник, 13 июля, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,49 грн/долл. Если сравнить ситуацию с пиковым периодом в июне, когда фиксировали 44,97 грн/долл., то нисходящий тренд очевиден. Этому способствуют позитивные решения западных партнеров о финансировании и денежной поддержке.

"У нас зачислен в государственный бюджет транш от Европейской комиссии, поступали деньги от Международного валютного фонда. То есть удалось получить финансирование, пока доллар был дорогим. А сейчас особых причин для обесценивания гривны нет", — отметил экономист.

Выгодный обмен валюты в Украине: что будет с курсом доллара в ближайшее время - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

По его словам, в течение июля 2026 года ситуация будет оставаться под контролем, а девальвация национальной валюты, если и будет происходить, то медленными темпами. Среднемесячный официальный курс гривны к доллару может зафиксироваться в диапазоне 44,50-44,70 грн/долл.

Читайте также:

Подскочит ли курс до 50 гривен

Финансовый аналитик Виктор Гальчинский рассказал в эфире Новини.LIVE, может ли курс американской валюты стремительно подняться до 50 грн/долл. Эксперт убежден, что гривна будет и дальше обесцениваться, однако в течение 2026 года показатель не поднимется так высоко.

"Пока есть международная финансовая помощь, до тех пор будут возможности поддерживать гривну", — отметил эксперт.

Другими словами, официальный курс начнет расти в случае сокращения международной финансовой поддержки. Такой сценарий является реалистичным после завершения полномасштабной войны в Украине, когда помощь от западных партнеров пойдет на спад или вообще прекратится.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, от каких купюр евро украинцам стоит избавиться в 2026 году. Во-первых, необходимо заменить банкноты наибольшего номинала 500 евро на меньшие наличные. Во-вторых, купюры с красивыми серийными номерами стоят подороже.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине выпустят купюры гривны нового номинала. Граждане смогут использовать наличные по 2 000 грн с сентября. На лицевой стороне банкнот разместили изображение поэта-шестидесятника Василия Стуса.

курс валют курс доллара обмен валют
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации