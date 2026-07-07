Проблемные купюры доллара: какую валюту не выйдет сдать в банк или обменник Украины

Эти купюры доллара не примет ни один обменник: что делать с неплатежной валютой
Украинские обменные пункты не принимают некоторые купюры доллара. Эти деньги можно сдать только на инкассо, но не использовать в расчетных или валютно-обменных операциях. Мы выяснили, как определить иностранную наличность, не подлежащую продаже.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Национального банка № 103.
Какие доллары принимают на инкассо
Если деньги имеют признаки сильного износа или повреждения, их невозможно обменять ни в одном финансовом учреждении. Единственный вариант — сдать на инкассо в соответствии с установленными условиями. Речь идет о возможности замены неплатежеспособных купюр за рубежом: поставщик услуги отправит наличные в иностранный банк для обмена на новую валюту.
Признаками сильного износа считаются:
- разрывы банкноты на части;
- повреждение элементов дизайна (отсутствие цифровых или текстовых обозначений номинала, порча изображений, недостатки оптически меняющихся элементов защиты или ленты и пр.);
- изменение первоначального цвета бумаги и/или изображений;
- локальные загрязнения, размер которых превышает половину площади купюры;
- общие загрязнения, включая те, что вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
- ожоги, трухлесть, гниение (вследствие воздействия влаги, жидкостей, химикатов);
- печатные дефекты.
Также на инкассо в отдельных случаях принимают купюры, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты. Но только при наличии согласия финансового учреждения конкретной страны на обмен этих банкнот.
Какую валюту выбирают в мире
Ранее мы рассказывали, что граждане разных государств все чаще останавливают свой выбор на американской валюте, избегая покупки евро. Инвесторы переводят сбережения в доллары, ожидая повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой США.
"Сейчас долларовые финансовые инструменты достаточно привлекательны. Все выходят из евро, уходят в доллар", — отметил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".
По словам эксперта, доходность государственных облигаций США вырастет в случае пересмотра процентной ставки. То есть валютные вложения станут более выгодными, что укрепит позиции доллара на рынке и стимулирует инвесторов частично отказаться от евро.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине могут появиться купюры евро с новым дизайном. ЕЦБ планирует выпустить третью серию банкнот до конца текущего десятилетия. Сначала ими будут пользоваться европейцы, а впоследствии наличные поступят в Украину.
Также Новини.LIVE рассказывали, купюры доллара какого года выпуска являются недействительными. Статус платежного средства сохранила американская валюта, выпущенная после 1914 года. Банкноты можно использовать в расчетных операциях, за исключением фальшивок.