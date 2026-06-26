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Главная Экономика В обменниках "не любят" эти доллары: какие купюры стали проблемными

В обменниках "не любят" эти доллары: какие купюры стали проблемными

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 18:25
Продажа долларов стала непредсказуемой: какие купюры не любят в обменниках
Обменный пункт и купюры доллара. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам приходится пользоваться проблемными купюрами иностранной валюты. Финансовые учреждения нередко отказывают в обслуживании клиентам, которые приносят на обмен доллары старого образца. Хотя закон обязывает участников рынка осуществлять обменные операции без ограничений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры американской валюты "не любят" обменные пункты в Украине.

Проблемы с обменом долларов

Наши граждане сталкиваются с отказами финансовых учреждений обменивать купюры доллара 1996-2006 годов. Некоторые обменники неохотно принимают банкноты старого образца из-за устаревших элементов защиты. Кассиры просто боятся ошибиться при проверке подлинности наличных.

Поэтому либо вообще отказывают в обслуживании, либо предлагают клиентам заниженный курс. В то же время Национальный банк давно утвердил правила осуществления валютно-обменных операций и запретил участникам рынка устанавливать ограничения из-за дизайна, номинала или года эмиссии купюр.

"НБУ не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет на осуществление валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и выпущенных в обращение ранее", — говорится на официальном сайте регулятора.

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Что делать украинцам в случае нарушений

Наличие утвержденных требований и правил не гарантирует их соблюдения всеми финансовыми учреждениями. Если украинцы столкнулись с нарушением, необходимо сообщить в НБУ или обратиться за помощью в полицию.

Контролирующий орган инициирует проверку обменного пункта и примет решение о карательных мерах. Среди потенциальных последствий для обменного пункта или банка — наложение крупного штрафа и аннулирование лицензии на ведение деятельности.

Отказ в обслуживании допускается в том случае, если купюры иностранной валюты имеют признаки сильного износа или у кассира возникло подозрение в подделке. Деньги с незначительными повреждениями подлежат обмену на общих основаниях.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о том, как украинцам сохранить свои финансы в условиях полномасштабной войны. Депозиты помогают минимизировать риски инфляции, однако не подходят для приумножения сбережений. Лучший вариант — хранить деньги в трех валютах: гривне, долларах и евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, доллары какого года выпуска недействительны в Украине. Использовать можно валюту, выпущенную Федеральной резервной системой США с 1914 года. Остальные купюры утратили статус платежного средства во всем мире.

НБУ обмен валют долары
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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