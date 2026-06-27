Купюры евро с новым дизайном: какие известные лица могут появиться на деньгах

Купюры евро и сотрудница Нацбанка. Фото: Новини.LIVE, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

К концу июня 2026 года должен был завершиться конкурс на дизайн новых купюр евро. Поэтому не исключено, что в ближайшее время Европейский центральный банк проведет общественный опрос, дабы узнать мнения о полученных предложениях. Окончательное решение регулятор должен принять до начала 2027 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ЕЦБ.

Кого могут изобразить на купюрах евро

Редизайн банкнот предусматривает выпуск третьей серии наличных с совершенно новыми изображениями. В ходе предварительных обсуждений регулятор выбрал две темы для будущих купюр: "Европейская культура" и "Реки и птицы".

Ожидается, что первый мотив будет представлять знаковых личностей, внесших существенный вклад в наследие ЕС, а также различные учреждения, места и мероприятия культурного направления. Потенциальными элементами новых купюр евро могут стать:

5 евро — Мария Каллас и уличные артисты, развлекающие прохожих;

10 евро — Людвиг ван Бетховен и песенный фестиваль с участием хора;

20 евро — Мария Кюри и учебное заведение с учительницей/студентами;

50 евро — Мигель де Сервантес Сааведра и библиотека, где посетители читают книги;

100 евро — Леонардо да Винчи и произведения искусства, которыми любуются люди;

200 евро — Берта фон Зутнер и площадь, на которой общаются прохожие разного возраста.

Учреждения и природа на купюрах евро

Тематика "Реки и птицы" раскрывает мотив свободы, единства и связи людей с природой. На территории Европы обитает множество видов птиц и протекает немало рек, что напоминает о ответственности людей за защиту окружающей среды.

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В случае выбора этой темы на купюрах евро могут разместить такие элементы:

5 евро — стенолаз на фоне горного пейзажа и Европейский парламент;

10 евро — голубь в водоеме и Европейская комиссия;

20 евро — колония пчелоедов вдоль берега реки и Европейский центральный банк;

50 евро — белый аист в полете над извилистой рекой и Суд Европейского Союза;

100 евро — шилоклювка , мчащаяся по поверхности илистой отмели, и Совет Европейского Союза;

200 евро — северная олуша и Европейская ревизионная палата.

Только после выбора окончательного варианта дизайна Совет руководителей примет решение о начале производства и эмиссии новых банкнот европейской валюты. Неизвестно, когда их могут выпустить в обращение, однако предполагается, что европейцы смогут подержать новенькие купюры в руках ближе к завершению текущего десятилетия.

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