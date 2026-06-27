Купюри євро з новим дизайном: які відомі обличчя можуть з’явитися на грошах

Купюри євро і працівниця Нацбанку. Фото: Новини.LIVE, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

До кінця червня 2026 року мав завершитися конкурс дизайну на нові купюри євро. Тому не виключено, що найближчим часом Європейський центральний банк проведе громадське опитування, аби дізнатися думки стосовно отриманих пропозицій. Остаточне рішення регулятор повинен ухвалити до початку 2027 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ЄЦБ.

Кого можуть зобразити на купюрах євро

Редизайн банкнот передбачає випуск третьої серії готівки з абсолютно новими зображеннями. Під час попередніх обговорень регулятор обрав дві теми для майбутніх купюр: "Європейська культура" і "Річки та птахи".

Очікується, що перший мотив презентує знакових особистостей, які зробили суттєвий внесок у спадщину ЄС, а також різні заклади/простори/заходи культурного спрямування. Потенційними елементами нових купюр євро можуть бути:

5 євро — Марія Каллас і вуличні артисти, що розважають перехожих;

10 євро — Людвіг ван Бетховен і пісенний фестиваль за участю хору;

20 євро — Марія Кюрі та заклад освіти з вчителькою/студентами;

50 євро — Мігель де Сервантес Сааведра і бібліотека, де відвідувачі читають книги;

100 євро — Леонардо да Вінчі та зразки мистецтва, якими милуються люди;

200 євро — Берта фон Зутнер і площа, на якій спілкуються перехожі різного віку.

Інституції та природа на купюрах євро

Тематика "Річки і птахи" розкриває мотив свободи, єдності та зв'язку людей із природою. На території Європи живуть безліч видів птахів і розташовано чимало річок, які є згадкою про відповідальність людей за захист навколишнього середовища.

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У разі обрання цієї теми на купюрах євро можуть розмістити такі елементи:

5 євро — стінолаз поруч із гірським пейзажем та Європейський парламент;

10 євро — зимородок у водоймі та Європейська комісія;

20 євро — колонія бджолоїдок уздовж берега річки та Європейський центральний банк;

50 євро — білий лелека у польоті над звивистою річкою та Суд Європейського Союзу;

100 євро — чоботар, що проноситься по поверхні мулистої мілини, та Рада Європейського Союзу;

200 євро — сула атлантична та Європейська аудиторська палата.

Лише після вибору остаточного варіанта дизайну Рада керівників ухвалить рішення про початок виробництва та емісії нових банкнот європейської валюти. Невідомо, коли їх можуть випустити в обіг, однак передбачається, що європейці зможуть потримати новенькі купюри в руках ближче до завершення поточного десятиліття.

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