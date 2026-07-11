Купюри по 2 000 грн з’являться в Україні: 5 головних питань про новий номінал гривні

Купюри по 1000 та 2000 гривень. Фото: Pexels, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

В п'ятницю, 10 липня, Національний банк повідомив про введення в обіг гривневих купюр нового номіналу. Для українців це стало несподіванкою, адже мало хто очікував, що існує потреба в модернізації готівкової маси. Ми виділили 5 головних питань про нові банкноти, які цікавлять наших громадян.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати українцям про гривневі купюри.

Який номінал ведуть в обіг

Станом на липень 2026 року в ужитку перебувають банкноти номіналом 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 грн. Вивели з обігу номінали 1, 2, 5 та 10 грн усіх років випуску. Однак незабаром до переліку чинних купюр долучиться готівка по 2 000 грн. Отже статус платіжного засобу матимуть банкноти семи номіналів.

"Готівка залишається важливим платіжним засобом, а українцям потрібні різні форми грошей. І завдання Національного банку — забезпечити, щоб кожна з цих форм була надійною, зручною, доступною та захищеною", — йдеться на офіційному сайті НБУ.

Дизайн купюр по 2 000 грн

На лицьовій стороні розмістили зображення українського поета-шістдесятника Василя Стуса. Його вшановують як знаного перекладача, літературознавця, публіциста та критика. Він був одним із найактивніших представників дисидентського руху і борцем за незалежність України.

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На звороті купюр демонструється зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса. Через вторгнення російських окупантів у 2014 році Міністерство освіти та науки ухвалило рішення про перенесення університету з Донецька до Вінниці.

Колірна палітра номіналу 2 000 грн — синій з фіолетовим і рожевим відтінками.

Коли купюри з'являться в обігу

Нові банкноти введуть в обіг 4 вересня 2026 року. Національний банк розподілить необхідну кількість купюр по регіональних підрозділах і підкріпить ними каси банківських установ, які будуть видавати гроші клієнтам. Плюс отримати готівку можна буде в банкоматах і через торговельні мережі.

Як банкноти захищені від фальсифікації

Новий номінал характеризується посиленим захистом — на папері розмістили понад 20 елементів, які мінімізують ризик підроблення. Особливу увагу акцентують на двох інноваційних поліграфічних деталях. Йдеться про:

оновлену "віконну" стрічку;

оптично-змінний елемент Spark із кінетичним ефектом.

"Це перша у світі банкнота, у якій для посилення захисту використано унікальну "віконну" захисну стрічку AnimaTM Colour — поліхромну та анімовану. Дизайн розроблений на замовлення Національного банку в синьо-жовтій кольоровій гамі", — розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Які переваги банкнот по 2 000 грн

Введення в готівковий обіг нового номіналу гривні має низку переваг для населення і бізнесу. По-перше, фізичним особам буде зручніше використовувати та накопичувати кошти, особливо коли знадобиться здійснити велику покупку. По-друге, бізнес зможе швидше здійснювати розрахунки з клієнтами і контрагентами.

По-третє, для торгівлі це означає більш зручне обслуговування покупців і менше навантаження на працівників, які взаємодіють з касою. Держава теж немало виграє від оновлення грошової маси, адже вдасться зменшити витрати на логістику, виготовлення, інкасацію, зберігання та оброблення купюр гривні.

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