Курс долара знову зміниться: українців попередили, чого чекати найближчим часом

Пункт обміну валют, долари в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Попри нещодавнє зміцнення гривні, очікувати тривалого здешевшання долара українцям не варто. Найімовірніше, національна валюта незабаром знову повернеться до поступової девальвації, однак сценарій із курсом 50–60 грн за долар поки що не є актуальним.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив фінансовий аналітик, член правління ГО "Лінія 102.ЮА" Віктор Гальчинський.

Чи буде долар по 50 гривень

За словами експерта, прогнози про стрімке зростання курсу долара до 50–60 грн наразі не відповідають реальній ситуації. Такий сценарій можливий лише після завершення війни, якщо Україна втратить нинішній рівень міжнародної фінансової підтримки.

Натомість зараз на валютний ринок впливають одразу два фактори: стабільно високий попит на іноземну валюту через імпорт та активне втручання Національного банку, який стримує різкі коливання курсу.

"Поки міжнародна фінансова допомога є, доти є можливості підтримувати гривню", — зазначив Віктор Гальчинський.

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Аналітик наголосив, що позначка 45 грн за долар залишається важливим психологічним бар'єром. Саме тому Національний банк проводить масштабні валютні інтервенції, продаючи долари на міжбанківському ринку.

За словами Гальчинського, лише за перші шість місяців року регулятор продав понад 23 млрд доларів для підтримки курсу гривні. Водночас золото-валютні резерви України, хоча й залишаються історично високими — близько 45 млрд доларів, — поступово скорочуються. Їх поповнення забезпечує міжнародна макрофінансова допомога.

Чому гривня зміцнилася і що буде далі

Нещодавнє укріплення гривні експерт назвав тимчасовим явищем. На його думку, воно пов'язане зі зниженням активності на міжнародних валютних ринках через святкування Дня незалежності США.

Втім, після відновлення звичайної активності ринку ситуація може змінитися. За прогнозом Гальчинського, поки триває повномасштабна війна, загальна тенденція до помірної девальвації гривні зберігатиметься.

Водночас очікувати найближчим часом повернення курсу до рівня близько 44 грн за долар, на думку експерта, не варто.

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