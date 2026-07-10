Курс доллара вновь изменится: украинцев предупредили, чего ожидать в ближайшее время

Пункт обмена валют, доллары в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на недавнее укрепление гривны, украинцам не стоит ожидать длительного снижения курса доллара. Скорее всего, национальная валюта вскоре вновь вернется к постепенной девальвации, однако сценарий с курсом 50–60 грн за доллар пока не актуален.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал финансовый аналитик, член правления ОО "Линия 102.ЮА" Виктор Гальчинский.

Будет ли доллар по 50 гривен

По словам эксперта, прогнозы о стремительном росте курса доллара до 50–60 грн пока не соответствуют реальной ситуации. Такой сценарий возможен только после окончания войны, если Украина утратит нынешний уровень международной финансовой поддержки.

В то же время сейчас на валютный рынок влияют сразу два фактора: стабильно высокий спрос на иностранную валюту из-за импорта и активное вмешательство Национального банка, который сдерживает резкие колебания курса.

"Пока есть международная финансовая помощь, до тех пор есть возможности поддерживать гривну", — отметил Виктор Гальчинский.

Читайте также:

Как НБУ удерживает курс гривны

Аналитик подчеркнул, что отметка в 45 грн за доллар остается важным психологическим барьером. Именно поэтому Национальный банк проводит масштабные валютные интервенции, продавая доллары на межбанковском рынке.

По словам Гальчинского, только за первые шесть месяцев года регулятор продал более 23 млрд долларов для поддержки курса гривны. В то же время золотовалютные резервы Украины, хотя и остаются исторически высокими — около 45 млрд долларов, — постепенно сокращаются. Их пополнение обеспечивается международной макрофинансовой помощью.

Почему гривна укрепилась и что будет дальше

Недавнее укрепление гривны эксперт назвал временным явлением. По его мнению, оно связано со снижением активности на международных валютных рынках из-за празднования Дня независимости США.

Впрочем, после возобновления обычной активности рынка ситуация может измениться. По прогнозу Гальчинского, пока продолжается полномасштабная война, общая тенденция к умеренной девальвации гривны будет сохраняться.

В то же время ожидать в ближайшее время возвращения курса к уровню около 44 грн за доллар, по мнению эксперта, не стоит.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие купюры доллара не примет ни один обменник. Эти деньги можно сдать только в инкассо. Рассчитаться ими не получится.

Также Новини.LIVE писали, почему все больше людей отказываются от евро в пользу доллара. Инвесторы всё чаще покупают американскую валюту. Это происходит на фоне ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США.