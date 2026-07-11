Купюры по 2 000 грн появятся в Украине: 5 главных вопросов о новом номинале гривны

Купюры по 1000 и 2000 гривен. Фото: Pexels, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

В пятницу, 10 июля, Национальный банк сообщил о введении в обращение гривневых купюр нового номинала. Для украинцев это стало неожиданностью, ведь мало кто предполагал, что существует необходимость в модернизации наличности. Мы выделили 5 главных вопросов о новых банкнотах, которые интересуют наших граждан.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать украинцам о гривневых купюрах.

Какой номинал вводят в обращение

По состоянию на июль 2026 года в обращении находятся банкноты номиналом 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн. Из обращения выведены номиналы 1, 2, 5 и 10 грн всех годов выпуска. Однако вскоре к перечню действующих купюр присоединится наличка 2 000 грн. Таким образом, статус платежного средства будут иметь банкноты семи номиналов.

"Наличные остаются важным платежным средством, а украинцам нужны различные формы денег. И задача Национального банка — обеспечить, чтобы каждая из этих форм была надежной, удобной, доступной и защищенной", — говорится на официальном сайте НБУ.

Дизайн купюр по 2 000 грн

На лицевой стороне разместили изображение украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса. Его знают как известного переводчика, литературоведа, публициста и критика. Он был одним из самых активных представителей диссидентского движения и борцом за независимость Украины.

Читайте также:

На оборотной стороне купюр изображено здание филологического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса. В связи с вторжением российских оккупантов в 2014 году Министерство образования и науки приняло решение о переносе университета из Донецка в Винницу.

Цветовая палитра номинала 2 000 грн — синий с фиолетовыми и розовыми оттенками.

Когда купюры появятся в обращении

Новые банкноты введут в обращение 4 сентября 2026 года. Национальный банк распределит необходимое количество купюр по региональным подразделениям и пополнит ими кассы банковских учреждений, которые будут выдавать деньги клиентам. Кроме того, наличные можно будет получить в банкоматах и через торговые сети.

Как банкноты защищены от подделки

Новый номинал отличается усиленной защитой — на бумаге размещено более 20 элементов, которые сводят к минимуму риск подделки. Особое внимание уделяется двум инновационным полиграфическим деталям. Речь идет о:

обновленной "оконной" полосе;

оптически-сменном элементе Spark с кинетическим эффектом.

"Это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная "оконная" защитная лента AnimaTM Colour — полихромная и анимированная. Дизайн разработан по заказу Национального банка в сине-желтой цветовой гамме", — рассказал председатель НБУ Андрей Пишный.

Какие преимущества банкнот по 2 000 грн

Введение в наличный оборот нового номинала гривны имеет ряд преимуществ для населения и бизнеса. Во-первых, физическим лицам будет удобнее использовать и накапливать средства, особенно когда понадобится совершить крупную покупку. Во-вторых, бизнес сможет быстрее осуществлять расчеты с клиентами и контрагентами.

В-третьих, для торговли это означает более удобное обслуживание покупателей и меньшую нагрузку на сотрудников, работающих с кассой. Государство тоже немало выиграет от обновления денежной массы, ведь удастся сократить расходы на логистику, изготовление, инкассацию, хранение и обработку купюр гривны.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом доллара в Украине. По прогнозам финансового аналитика, не стоит ожидать стремительного роста стоимости американской валюты. Такой сценарий возможен в случае потери нынешнего уровня международной финансовой помощи.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры доллара нельзя обменять в Украине. Ни один обменник не примет от клиента банкноту с признаками сильного повреждения. Деньги можно только сдать на инкассо, предварительно оплатив услугу.