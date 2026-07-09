Сбережения в евро: от каких купюр украинцам стоит избавиться в июле 2026 года

Обменник валюты и купюры евро. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы накапливают валюту, в частности хранят сбережения в купюрах евро. Не помешает провести ревизию своих финансов, дабы найти банкноты, от которых стоит избавиться в ближайшее время. Мы разобрались, какие наличные деньги могут вызвать проблемы или принести больший доход.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких купюр евро украинцам следует избавиться в июле 2026 года.

Проблемный номинал евро

В наличном обращении находятся банкноты двух серий евро, они остаются действительным платежным средством, за исключением случаев подделки или сильного повреждения. Однако купюры номиналом 500 евро давно не выпускают из-за проблемы фальсификации.

Как следствие — некоторые финансовые учреждения и заведения за рубежом могут не принимать эту наличность для обмена или расчета. Чтобы избежать потенциальных проблем во время поездки в ЕС, лучше заранее разменять 500 евро на купюры меньшего номинала. Если в обменном пункте отказываются принимать валюту, необходимо сообщить о нарушении в полицию или Национальный банк.

Также не помешает избавиться от бумажных евро с красивым серийным номером. Коллекционеры готовы хорошо заплатить за банкноту с нетипичной комбинацией цифр, например, с большим количеством нулей, зеркальным отражением, интересной последовательностью, повторением и т. п.

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Что будет с курсом евро в июле

Ранее мы рассказывали, что официальный курс гривны к евро начал стремительно падать в начале июля 2026 года. Это связано с соотношением в основной валютной паре — доллар укрепился до 1,14 долл./евро. В ближайшее время эксперты прогнозируют умеренное подешевение иностранной валюты в Украине.

"Курс евро к доллару действительно упал. Это результат взаимоотношений еврозоны и Соединенных Штатов Америки. Думаю, до конца лета ничего не изменится, поскольку нет оснований ожидать каких-либо потрясений на рынке", — отметил доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

По состоянию на 8 июля официальный курс зафиксировался ниже 50,90 грн/евро. Последний раз такой показатель наблюдали в апреле текущего года. В течение лета курс может опуститься ниже 50 грн, если доллар продолжит укреплять позиции в паре с евро.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие купюры доллара не принимают украинские обменники. Финансовые учреждения не обслуживают клиентов, желающих продать валюту с признаками сильного износа и повреждения. Такие банкноты могут отправить на инкассо за дополнительную плату.

Также Новини.LIVE рассказывали, что люди во всем мире чаще отказываются от евро в пользу доллара. К этому привело повышение привлекательности долларовых финансовых инструментов. Инвесторы ожидают снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой США.