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Главная Экономика Евро может готовить приятный сюрприз украинцам: что будет с курсом в июле

Евро может готовить приятный сюрприз украинцам: что будет с курсом в июле

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 06:35
Курс евро в Украине может приятно удивить: подешевеет ли валюта в июле 2026 года
Обмен купюр евро в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пока купюры доллара стабильно дорожают в Украине, евро вошло в нисходящий тренд. В течение нескольких недель валюта дешевела благодаря изменению соотношения показателей в основной валютной паре. Возникает вопрос, сохранится ли эта тенденция на рынке в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

На понедельник, 6 июля, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 51,02 грн. Несколько недель назад, 16 июня, показатель находился на пике — 52,03 грн, то есть валюта подешевела на 1 гривну за короткий промежуток времени. Это связано с соотношением в основной валютной паре — доллар укрепился до 1,14-1,15 долл./евро.

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Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Курс евро к доллару действительно упал. Это результат отношений еврозоны и Соединенных Штатов Америки. Думаю, до конца лета ничего не изменится, потому что нет оснований ожидать каких-либо потрясений на рынке", — отметил экономист.

По его словам, в течение июля 2026 года возможны небольшие колебания показателей в основной валютной паре. Однако существует высокая вероятность дальнейшего укрепления доллара. Тогда курс евро в Украине не будет расти быстрыми темпами, а может даже опуститься до 50 грн в течение лета.

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Новый дизайн купюр евро

Ранее мы сообщали, что Европейский центральный банк планирует до конца текущего десятилетия выпустить в обращение купюры третьей серии с измененным дизайном. Вместо привычных геометрических фигур и абстракций на наличных появятся портреты известных деятелей культуры, изображения учреждений или природных объектов.

Каждый номинал будет представлять конкретную личность, в частности:

  • 5 евро — Мария Каллас;
  • 10 евро — Людвиг ван Бетховен;
  • 20 евро — Мария Кюри;
  • 50 евро — Мигель де Сервантес Сааведра;
  • 100 евро — Леонардо да Винчи;
  • 200 евро — Берта фон Зутнер.

Отметим, портреты этих людей появятся на банкнотах, если регулятор остановит свой выбор на тематике "Европейская культура". Ведь существует альтернативный вариант дизайна — "Реки и птицы". Окончательное решение могут принять уже летом 2026 года, после чего начнется процесс подготовки к производству.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какую сумму наличных необходимо декларировать на границе. Для украинцев лимит составляет 10 000 евро в эквиваленте. Чтобы перевезти больше, нужно подтвердить источники происхождения средств путем декларирования.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры доллара "не любят" в обменных пунктах Украины. Кассиры финансовых учреждений часто отказываются принимать иностранную валюту старого образца. Речь идет о банкнотах 1996-2006 годов выпуска.

курс евро евро обмен валют
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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