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Головна Економіка Євро може готувати приємний сюрприз українцям: що буде з курсом у липні

Євро може готувати приємний сюрприз українцям: що буде з курсом у липні

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 06:35
Курс євро в Україні може приємно здивувати: чи подешевшає валюта в липні 2026 року
Обмін купюр євро в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Поки купюри долара стабільно дорожчають в Україні, євро спіймало низхідний тренд. Протягом кількох тижнів валюта дешевшала завдяки оновленому співвідношенню показників у головній парі. Постає питання, чи залишиться тенденція на ринку найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

На понеділок, 6 липня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 51,02 грн. Кілька тижнів тому, 16 червня, показник перебував на піку — 52,03 грн, тобто валюта подешевшала на 1 гривню за короткий проміжок часу. Це пов’язано зі співвідношенням у головній парі — долар зміцнів до 1,14-1,15 дол./євро.

Євро може готувати приємний сюрприз українцям: що буде з курсом у липні - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Курс євро до долара дійсно впав. Це результат відносин єврозони і Сполучених Штатів Америки. Думаю, до кінця літа нічого не зміниться, бо немає підстав очікувати якихось потрясінь на ринку", — зазначив економіст.

За його словами, протягом липня 2026 року можливі невеликі коливання показників у головній валютній парі. Однак існує суттєва ймовірність подальшого зміцнення долара. Тоді курс євро в Україні не зростатиме швидкими темпами, а може навіть опуститися до 50 грн упродовж літа.

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Новий дизайн купюр євро

Раніше ми розповідали, що Європейський центральний банк планує до кінця поточного десятиліття випустити в обіг купюри третьої серії зі зміненим дизайном. Замість звичних геометричних фігур та абстракцій на готівці з’являться портрети відомих діячів культури, зображення установ або природних об’єктів.

Кожен номінал представлятиме конкретна особистість, зокрема:

  • 5 євро — Марія Каллас;
  • 10 євро — Людвіг ван Бетховен;
  • 20 євро — Марія Кюрі;
  • 50 євро — Мігель де Сервантес Сааведра;
  • 100 євро — Леонардо да Вінчі;
  • 200 євро — Берта фон Зутнер.

Зазначимо, портрети цих людей з’являться на банкнотах, якщо регулятор зупинить вибір на тематиці "Європейська культура". Адже існує альтернативний варіант дизайну — "Річки та птахи". Остаточне рішення можуть ухвалити вже влітку 2026 року, після чого почнеться процес підготовки до виробництва.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яку суму готівки необхідно декларувати на кордоні. Для українців ліміт становить 10 000 євро в еквіваленті. Щоб перевезти більше, потрібно підтвердити джерела походження коштів шляхом декларування.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри долара "не люблять" в обмінниках України. Касири фінансових установ часто відмовляться приймати іноземну валюту старого зразка. Йдеться про банкноти 1996-2006 років випуску.

курс євро євро обмін валют
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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