Курс долара та євро в липні: що буде з показниками і до чого готуватися українцям

Обмін доларів та євро в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні валютний ринок трохи стабілізувався. Упродовж кількох тижнів купюри долара не дорожчають, а курс євро взагалі опустився до квітневих показників. Не завадить дізнатися, чи затримається низхідна тенденція найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в липні

З 11 червня 2026 року різке зростання офіційного курсу гривні до долара припинилося. Відтоді показники коливалися в діапазоні 44,76-44,97 грн/дол. Протягом липня тенденція, скоріше на все, буде зберігатися, оскільки жодних загрозливих факторів для девальвації гривні не передбачається.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Офіційний курс не дійшов до 45 грн/дол. Думаю, він ще знизиться в липні, тобто національна валюта буде помірно зміцнюватися. Якщо нічого поганого не відбудеться на фронті чи у відносинах із міжнародними партнерами, то ми пройдемо липень на нинішньому рівні", — зазначив експерт.

Українцям варто готуватися до середнього показника офіційного курсу близько 44,70 грн/дол. Звісно, в обмінних пунктах долар продаватимуть дорожче, оскільки різниця з готівковим ринком традиційно становить 15-25 копійок.

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Чого чекати від курсу євро

Станом на п’ятницю, 3 липня, офіційний курс гривні до євро перебуває на рівні 51,08 грн. Ще 16 червня фіксували рекордне значення — 52,03 грн/євро, проте відтоді спостерігається низхідна тенденція. Одна з причин — співвідношення у головній валютній парі опустилося до 1,14-1,15 дол./євро.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Курс євро до долара дійсно впав. Це результат відносин єврозони і Сполучених Штатів Америки. Думаю, до кінця літа нічого не зміниться, бо немає підстав очікувати якихось потрясінь на ринку", — констатував Олексій Плотніков.

За його словами, американська валюта продовжить зміцнюватися в парі з євро, хоча й повільно. В Україні найближчим часом офіційний курс коливатиметься у сталому діапазоні, однак є надія на зниження показника до 50 грн/євро протягом літнього періоду.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що ЄЦБ планує випустити нові купюри євро. Дизайн готівки хочуть докорінно змінити. Замість геометричних фігур та абстракцій на банкнотах з’являться зображення відомих діячів, установ, подій чи елементів природи.

Також Новини.LIVE розповідали, яку суму готівки українці повинні декларувати на кордоні. Якщо в гаманці більше 10 000 євро в еквіваленті, гроші необхідно задокументувати, вказавши джерела походження. Ухилення від вимоги загрожує штрафом.