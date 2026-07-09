Заощадження в євро: яких купюр варто позбутися українцям у липні 2026 року

Обмінник валюти і купюри євро. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців накопичують валюту, зокрема зберігають заощадження у купюрах євро. Не завадить провести ревізію своїх фінансів, щоб знайти банкноти, яких варто позбутися найближчим часом. Ми розібралися, яка готівка здатна спричинити проблеми або принести більший дохід.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яких купюр євро слід відбутися українцям у липні 2026 року.

Проблемний номінал євро

В готівковому обігу перебувають банкноти двох серій євро, вони залишаються дійсним платіжним засобом, окрім випадків фальсифікації чи сильного пошкодження. Однак купюри номіналом 500 євро давно не випускають через проблему підроблення.

Як наслідок — деякі фінансові установи та заклади за кордоном можуть не приймати цю готівку для обміну чи розрахунку. Щоб уникнути потенційних проблем під час поїздки в ЄС, краще заздалегідь розміняти 500 євро на менші номінали. Якщо в обміннику відмовляються від купівлі валюти, необхідно повідомити про порушення в поліцію чи Національний банк.

Також не завадить позбутися паперових євро з красивим серійним номером. Колекціонери готові дати більшу суму за банкноту з нетиповою комбінацією цифр, наприклад, великою кількістю нулів, віддзеркаленням, цікавою послідовністю, повторенням тощо.

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Що буде з курсом євро у липні

Раніше ми розповідали, що офіційний курс гривні до євро почав стрімко падати на початку липня 2026 року. Це пов'язано зі співвідношенням у головній валютній парі — долар зміцнів до 1,14 дол./євро. Найближчим часом експерти прогнозують помірне здешевлення іноземної валюти в Україні.

"Курс євро до долара дійсно впав. Це результат відносин єврозони і Сполучених Штатів Америки. Думаю, до кінця літа нічого не зміниться, бо немає підстав очікувати якихось потрясінь на ринку", — зазначив доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE.

Станом на 8 липня офіційний курс зафіксувався нижче 50,90 грн/євро. Востаннє такий показник спостерігали у квітні поточного року. Протягом літа курс може опуститися нижче 50 грн, якщо долар продовжить зміцнювати позиції у парі з євро.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які купюри долара не приймають українські обмінники. Фінансові установи не обслуговують клієнтів, які хочуть продати валюту з ознаками сильного зношення та пошкодження. Такі банкноти можуть відправити на інкасо за додаткову плату.

Також Новини.LIVE розповідали, що люди у всьому світі частіше відмовляються від євро на користь долара. До цього призвело посилення привабливості доларових фінансових інструментів. Інвестори очікують зниження ключової процентної ставки Федеральною резервною системою США.