НБУ планирует выпуск десятка монет: какие изделия могут появиться до конца 2026 года

Монеты Национального банка. Фото: НБУ/Flickr. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный банк Украины регулярно выпускает монеты из обычных и драгоценных металлов. Они пополняют нумизматические серии, начатые регулятором, или выходят по случаю юбилейной даты, памятного события и пр. Эти изделия продают через онлайн-магазин НБУ и в банках-дистрибьюторах. Мы узнали, какими еще монетами НБУ пополнит свой нумизматический ассортимент.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на план выпуска монет в 2026 году.

Какие монеты планирует выпустить НБУ

По состоянию на середину июля Национальный банк выпустил в обращение 21 монету разной тематики. Среди использованных материалов — нейзильбер, сплав на основе цинка с никелевым покровом и серебро 999 пробы.

Согласно плану выпуска нумизматической продукции и инвестиционных монет Украины на 2026 год, в течение второй половины июля и пяти следующих месяцев регулятор произведет чеканку таких металлических изделий:

"Украинская бавовна. Морской дрон "Sea Baby" — 5 гривен;

"Памяти казненных, замученных или погибших в плену" — 10 гривен;

"Мы сильные. Мы вместе. Днепропетровская область" — 10 гривен;

"К 35-летию Независимости Украины" — 20 гривен;

набор из двух памятных монет "Жители морских глубин" — 5 гривен;

"Мы сильные. Мы вместе. Львовская область" — 10 гривен;

"Красная рута — голос поколений" — 10 гривен;

"Мы сильные. Мы вместе. Черновицкая область" — 10 гривен;

"Под покровом" (ко Дню защитников и защитниц Украины) — 10 гривен;

"100 лет со дня рождения Богдана Гаврилишина" — 2 гривны;

"Год Козы" — 5 гривен;

"Архистратиг Михаил" — 10 гривен;

"Мы сильные. Мы вместе. Тернопольская область" — 10 гривен;

"Мы сильные. Мы вместе. Кировоградская область" — 10 гривен;

"Украинская бавовна" (тематика разрабатывается) — 5 гривен;

"К новогодним праздникам" (тематика разрабатывается) — 10 гривен;

набор из девяти серебряных памятных монет (тематика разрабатывается) — 10 гривен;

"100 лет со дня рождения Бориса Возницкого" — 2 гривны.

Кроме памятных и инвестиционных монет, Национальный банк регулярно выпускает сувенирную продукцию, в частности медали, имитацию банкнот в серебре, монеты Киевской Руси, наборы оборотных и разменных монет, памятные банкноты, неразрезанные листы денежных купюр.

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Через некоторое время после ввода металлических изделий в обращение они появляются в ассортименте онлайн-магазина нумизматических товаров от Национального банка. Там пользователи могут заказать нужное количество монет и подробно прочитать их характеристики.

Часть тиража регулятор реализует через банки-дистрибьюторы — по 3% от изготовленного объема. Покупка монет доступна в Укргазбанке, ПриватБанке, Таскомбанке, Ощадбанке и ПУМБ. О наличии изделий в ассортименте необходимо узнавать на официальных сайтах финансовых учреждений или непосредственно в отделениях по месту жительства.

Ранее Новини.LIVE писали, какую монету номиналом в 10 гривен можно дорого продать коллекционерам. Изделие 2020 года выпуска стоит от 2 000 до 5 000 грн. К такой цене приводит нетипичный дефект — поворот аверса или реверса на 180 градусов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с работой банкоматов и терминалов после выпуска купюр номиналом 2 000 грн. Национальный банк планирует пополнить наличное обращение новыми банкнотами. Для эффективной работы оборудования финансовые учреждения должны их перенастроить.