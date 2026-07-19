Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика НБУ планирует выпустить много монет до конца 2026 года: все названия и номиналы

НБУ планирует выпустить много монет до конца 2026 года: все названия и номиналы

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 13:06
НБУ планирует выпуск десятка монет: какие изделия могут появиться до конца 2026 года
Монеты Национального банка. Фото: НБУ/Flickr. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный банк Украины регулярно выпускает монеты из обычных и драгоценных металлов. Они пополняют нумизматические серии, начатые регулятором, или выходят по случаю юбилейной даты, памятного события и пр. Эти изделия продают через онлайн-магазин НБУ и в банках-дистрибьюторах. Мы узнали, какими еще монетами НБУ пополнит свой нумизматический ассортимент.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на план выпуска монет в 2026 году.

Какие монеты планирует выпустить НБУ

По состоянию на середину июля Национальный банк выпустил в обращение 21 монету разной тематики. Среди использованных материалов — нейзильбер, сплав на основе цинка с никелевым покровом и серебро 999 пробы.

Согласно плану выпуска нумизматической продукции и инвестиционных монет Украины на 2026 год, в течение второй половины июля и пяти следующих месяцев регулятор произведет чеканку таких металлических изделий:

  • "Украинская бавовна. Морской дрон "Sea Baby" — 5 гривен;
  • "Памяти казненных, замученных или погибших в плену" — 10 гривен;
  • "Мы сильные. Мы вместе. Днепропетровская область" — 10 гривен;
  • "К 35-летию Независимости Украины" — 20 гривен;
  • набор из двух памятных монет "Жители морских глубин" — 5 гривен;
  • "Мы сильные. Мы вместе. Львовская область" — 10 гривен;
  • "Красная рута — голос поколений" — 10 гривен;
  • "Мы сильные. Мы вместе. Черновицкая область" — 10 гривен;
  • "Под покровом" (ко Дню защитников и защитниц Украины) — 10 гривен;
  • "100 лет со дня рождения Богдана Гаврилишина" — 2 гривны;
  • "Год Козы" — 5 гривен;
  • "Архистратиг Михаил" — 10 гривен;
  • "Мы сильные. Мы вместе. Тернопольская область" — 10 гривен;
  • "Мы сильные. Мы вместе. Кировоградская область" — 10 гривен;
  • "Украинская бавовна" (тематика разрабатывается) — 5 гривен;
  • "К новогодним праздникам" (тематика разрабатывается) — 10 гривен;
  • набор из девяти серебряных памятных монет (тематика разрабатывается) — 10 гривен;
  • "100 лет со дня рождения Бориса Возницкого" — 2 гривны.

Кроме памятных и инвестиционных монет, Национальный банк регулярно выпускает сувенирную продукцию, в частности медали, имитацию банкнот в серебре, монеты Киевской Руси, наборы оборотных и разменных монет, памятные банкноты, неразрезанные листы денежных купюр.

Читайте также:

Где купить монеты от НБУ

Через некоторое время после ввода металлических изделий в обращение они появляются в ассортименте онлайн-магазина нумизматических товаров от Национального банка. Там пользователи могут заказать нужное количество монет и подробно прочитать их характеристики.

Часть тиража регулятор реализует через банки-дистрибьюторы — по 3% от изготовленного объема. Покупка монет доступна в Укргазбанке, ПриватБанке, Таскомбанке, Ощадбанке и ПУМБ. О наличии изделий в ассортименте необходимо узнавать на официальных сайтах финансовых учреждений или непосредственно в отделениях по месту жительства.

Ранее Новини.LIVE писали, какую монету номиналом в 10 гривен можно дорого продать коллекционерам. Изделие 2020 года выпуска стоит от 2 000 до 5 000 грн. К такой цене приводит нетипичный дефект — поворот аверса или реверса на 180 градусов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с работой банкоматов и терминалов после выпуска купюр номиналом 2 000 грн. Национальный банк планирует пополнить наличное обращение новыми банкнотами. Для эффективной работы оборудования финансовые учреждения должны их перенастроить.

НБУ банки монеты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации