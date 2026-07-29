НБУ випустив монету номіналом 5 гривень: що зображено і коли почнеться продаж (фото)

Чоловік і дівчинка дивляться на монети, нова монета від НБУ. Фото: НБУ/Flickr. Колаж: Новини.LIVE

Національний банк України оголосив про випуск монети, присвяченої легендарному надводному безпілотному комплексу Sea Baby. Його розробили для активних ударів по російським кораблям у Чорному морі. Вже 30 липня 2026 року розпочнеться реалізації нумізматичного виробу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Що відомо про морський дрон Sea Baby

Багатоцільовий надводний комплекс призначений для ураження військових об’єктів у Чорному морі. Його розробкою займалася Служба безпеки України для підсилення сучасних оборонних технологій та успішного виконання бойових завдань.

"Завдяки модульній конструкції дрон можна оснащувати різною зброєю відповідно до конкретної місії, забезпечуючи виконання завдань без ризику для життя українських військових", — уточнили в Національному банку.

Нова монета від НБУ, присвячена дрону Sea Baby. Фото: Національний банк

Дрон здатний знищувати вибухівкою ворожі об’єкти, дистанційно їх мінувати, уражати берегову інфраструктуру та вести вогонь по повітряних/надводних/наземних стратегічних цілях. Саме Sea Baby влаштував "бавовну" на Кримському мосту та пошкодив низку російських військових кораблів.

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Дизайн нової монети від НБУ

Національний банк 29 липня 2026 року ввів в обігу монету під назвою "Українська бавовна. Морський дрон "Sea Baby". Номінал — 5 гривень, матеріал — нейзильбер, тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакуванні. Дизайн характеризується такими елементами:

аверс — стилізований тризуб, який продовжується зображенням морського дрона Sea Baby;

реверс — дрон у Чорному морі, логотип СБУ, напис SEA BABY у стилі трафаретного військового маркування.

Продаж монет розпочнеться у четвер, 30 липня. Купити виріб можна буде в онлайн-магазині нумізматичної продукції НБУ та банках-дистриб’юторах. По 3% тиражу традиційно відправляють для реалізації в Укргазбанк, ПриватБанк, Таскомбанк, Ощадбанк і ПУМБ.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть вигідно продати деякі старі монети. З готівкового обігу вилучили гроші номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Однак кілька цінних різновидів здатні зацікавити колекціонерів і принести хороший дохід власникам.

Також Новини.LIVE розповідали, яку монету номіналом 10 гривень можна дорого продати. Йдеться про гроші, випущені у 2020 році, з зображенням гетьмана Івана Мазепи. Якщо одна зі сторін повернена відносно іншої на 180 градусів, це вважається цінним дефектом.