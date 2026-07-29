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Главная Экономика В Украине появилась новая монета номиналом 5 гривен: чем она особенная

В Украине появилась новая монета номиналом 5 гривен: чем она особенная

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Дата публикации 29 июля 2026 18:33
НБУ выпустил монету номиналом 5 гривен: что изображено и когда начнется продажа (фото)
Мужчина и девочка смотрят на монеты, новая монета от НБУ. Фото: НБУ/Flickr. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный банк Украины объявил о выпуске монеты, посвященной легендарному надводному беспилотному комплексу Sea Baby. Его разработали для нанесения точечных ударов по российским кораблям в Черном море. Уже 30 июля 2026 года начнется продажа нумизматического изделия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Что известно о морском дроне Sea Baby

Многоцелевой надводный комплекс предназначен для поражения военных объектов в Черном море. Его разработкой занималась Служба безопасности Украины для укрепления современных оборонных технологий и успешного выполнения боевых задач.

"Благодаря модульной конструкции дрон можно оснащать различным оружием в соответствии с конкретной миссией, обеспечивая выполнение задач без риска для жизни украинских военных", — уточнили в Национальном банке.

Монета "Украинская бавовна. Морской дрон "Sea Baby"
Новая монета от НБУ, посвященная дрону Sea Baby. Фото: Национальный банк

Дрон способен уничтожать взрывчатыми веществами вражеские объекты, дистанционно устанавливать на них мины, поражать береговую инфраструктуру и вести огонь по воздушным/надводным/наземным стратегическим целям. Именно Sea Baby устроил "бавовну" на Крымском мосту и повредил ряд российских военных кораблей.

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Дизайн новой монеты от НБУ

29 июля 2026 года Национальный банк ввел в обращение монету под названием "Украинская бавовна. Морской дрон "Sea Baby". Номинал — 5 гривен, материал — нейзильбер, тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке. Дизайн характеризуется такими элементами:

  • аверс — стилизованный трезубец, который переходит в изображение морского дрона Sea Baby;
  • реверс — дрон в Черном море, логотип СБУ, надпись SEA BABY в стиле трафаретной военной маркировки.

Продажа монет начнется в четверг, 30 июля. Приобрести изделие можно будет в онлайн-магазине нумизматической продукции НБУ и банках-дистрибьюторах. По 3% тиража традиционно отправляют для реализации в Укргазбанк, ПриватБанк, Таскомбанк, Ощадбанк и ПУМБ.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут выгодно продать некоторые старые монеты. Из наличного обращения изъяли деньги номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Однако несколько ценных разновидностей способны заинтересовать коллекционеров и принести хороший доход владельцам.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую монету номиналом 10 гривен можно дорого продать. Речь идет о деньгах, выпущенных в 2020 году, с изображением гетмана Ивана Мазепы. Если одна из сторон повернута относительно другой на 180 градусов, это считается ценным дефектом.

НБУ деньги монеты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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