Цены на лом латуни в августе 2026 года: какую прибыль принесет один килограмм металла

Рабочие на свалке лома. Фото: Pexels

Одним из популярных способов дополнительного заработка является продажа лома в Украине. Добиться максимального дохода можно за счет реализации цветных металлов, в частности меди, алюминия, латуни и пр. Цены на сырье начинаются от нескольких десятков и доходят до сотен гривен. Мы выяснили, сколько реально можно заработать на латуни в августе 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит латунный лом в августе.

Какие цены на латунный лом в Украине

Этот цветной металл ценят за его свойства, в частности за легкость переплавки без потери качественных характеристик и стабильный спрос в промышленности. Более высокую цену от предприятия можно получить благодаря правильной подготовке лома — очистке от грязи, пластика, резины, краски и т. д.

Найти латунь несложно в домашних условиях, поскольку она содержится в сантехнических изделиях, бытовых приборах, трубах, элементах декора (ручки и замки), радиаторах. Это второй по востребованности цветной металл после меди, поэтому его стоимость может приятно удивить.

Мы проанализировали официальные сайты нескольких компаний, занимающихся скупкой лома, и выяснили потенциальный доход украинцев от продажи. По состоянию на первую половину августа 2026 года средние цены за килограмм вторичного сырья находятся на таком уровне:

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Киевская область — до 260 грн;

Запорожская область — до 284 грн;

Винницкая область — до 270 грн;

Львовская область — до 272 грн;

Днепропетровская область — до 280 грн;

Одесская область — до 284 грн;

Сумская область — до 284 грн;

Харьковская область — до 272 грн.

Стоимость латунного лома в Харькове. Фото: скриншот

Стоимость лома на региональных рынках

В июле 2026 года цены на вторичное сырье упали, продолжив июньскую тенденцию. Турецкий рынок демонстрировал высокую волатильность, а средние котировки снизились на 2,5%. В США тоже зафиксировали умеренное снижение показателей на 5% из-за ослабления экспортного спроса и летних ремонтных работ на заводах.

На территории Европейского Союза цены снижались с необычной скоростью. Больше всего "досталось" Германии — один из сортов лома за месяц подешевел на 8%. Главными негативными факторами называют рекордную жару и обмеление рек, что привело к логистическому кризису.

"Из-за обмеления Рейна, Дуная и Одры речные суда загружались лишь на 30-50%, а перевозки по Одре приостановили. Перенаправить грузы на железную дорогу и автотранспорт не удалось — сказались дефицит вагонов, ремонт путей и рост стоимости фрахта", — отметили специалисты портала GMK Center.

В Китае средние котировки в июле снизились на 5% из-за слабого спроса со стороны конечных потребителей. В то же время участники рынка сохраняют позитивные ожидания и прогнозируют стабилизацию цен в сентябре 2026 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, где выгоднее продавать чермет и медь в августе 2026 года. Цены на лом могут существенно варьироваться в разных областях Украины. Поэтому не помешает сначала узнать актуальную стоимость на нескольких предприятиях, дабы выбрать лучший вариант.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие металлы украинцам выгоднее всего сдавать на лом. Среди дорогостоящего цветного сырья — медь, которая стоит в среднем 450 грн/кг. Продавать можно кабели, детали транспортных средств, бытовую технику, монеты, инструменты и т. д.