Доход от черных и цветных металлов в августе: где в Украине самые выгодные цены на лом

Трубы и медная посуда, деньги в руках. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Чтобы заработать на ломе в Украине, нужно ориентироваться не только на черные или цветные металлы, но и обращать внимание на разницу в ценах по регионам. Предприятия, закупающие вторичное сырье, устанавливают стоимость лома в соответствии с рыночными условиями. Иногда выгоднее продать металлические конструкции за пределами родной области.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в Украине самые выгодные цены на чермет и медь.

Где дороже всего принимают чермет

Железо, чугун и сталь принимают очень дешево — средняя стоимость достигает 4 грн/кг. Смысл ехать в другую область Украины, чтобы продать лом, есть только тогда, когда удалось накопить большие объемы. Иначе придется потратить больше денег на дорогу. В августе ориентировочные цены на черные металлы находятся на таком уровне:

Киевская область — до 3 грн/кг;

Запорожская область — до 5 грн/кг;

Винницкая область — до 5,25 грн/кг;

Львовская область — от 3,75 грн/кг;

Днепропетровская область — до 5,5 грн/кг;

Одесская область — до 4 грн/кг;

Сумская область — до 4 грн/кг;

Харьковская область — до 3,5 грн/кг.

В июне и июле 2026 года ситуация была почти аналогичной. Дабы заработать как можно больше, продавцам стоит искать предприятия в Запорожской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской и Сумской областях.

Где выгодно продавать медь

Цены на цветные металлы намного выше. Медь стоит в среднем от 350 до 500 грн/кг, поэтому нужно заранее ознакомиться с предложениями на рынке для получения максимальной прибыли. В начале августа средняя стоимость меди в различных регионах Украины находится на таком уровне:

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Киевская область — от 380 до 450 грн;

Запорожская область — от 445 до 510 грн;

Винницкая область — от 430 до 495 грн;

Львовская область — от 440 до 510 грн;

Днепропетровская область — от 400 до 510 грн;

Одесская область — от 445 до 510 грн;

Сумская область — от 430 до 480 грн;

Харьковская область — от 400 до 490 грн.

Лидерами по цене стали Запорожская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области. Если есть возможность продать медный лом дороже, желательно ею воспользоваться, поскольку с наступлением холодного времени года стоимость вторичного сырья традиционно снизится. Тогда украинцам придется сдавать металлы дешевле или ждать следующего сезона для выгодной продажи.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, нужно ли платить налоги с доходов от лома. Физические лица не должны включать эти деньги в базу для начисления налогов. Однако предприниматели обязаны уплачивать единый налог в соответствии с условиями своей группы.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие металлические конструкции нельзя продать в Украине. Пункты приема не покупают токсичные материалы, надгробия, радиоактивно загрязненные металлы, коммунальное имущество, железнодорожную инфраструктуру и пр. За нарушение закона грозят суровые штрафы.