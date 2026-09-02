Цены на золото в банках и ломбардах Украины: сколько можно заработать в сентябре

Золотые слитки на стеллажах. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут заработать немало денег, сдавая золото или украшения из драгоценного металла, учитывая мировые цены. В течение 2026 года его стоимость достигала исторических максимумов, однако в последние месяцы наблюдается значительная нисходящая тенденция. Доход граждан, решивших продать золотые украшения, все равно впечатляет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на золото в банках и ломбардах Украины по состоянию на начало сентября.

Реклама

Стоимость золота от НБУ

По данным специализированного портала GoldPrice, унция золота стоит 4 313 долларов по состоянию на среду, 2 сентября. В годовом разрезе цена выросла более чем на 21%, или на 777 долларов за унцию. За предыдущие 30 дней произошло подорожание на 6,22% (254 доллара), что свидетельствует о заинтересованности инвесторов в драгоценном металле.

На официальном сайте Национального банка постоянно публикуют закупочные цены на золото, поскольку регулятор выполняет функции накопления и хранения золотовалютных резервов. Он закупает металл у субъектов хозяйствования по конкурентной стоимостью и ежедневно корректирует показатели в случае колебаний на мировом рынке.

В среду, 2 сентября, цена за 1 грамм золота находится на таком уровне:

Читайте также:

металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 6 191,81 грн;

металл, требующий доведения до стандартов качества — 6 173,23 грн;

металл, не соответствующий требованиям качества — 6 129,89 грн.

Отдельно НБУ публикует закупочные цены на золото в ломе:

333 проба — 2 041,25 грн/грамм;

375 проба — 2 298,71 грн/грамм;

500 проба — 3 064,95 грн/грамм;

583 проба — 3 573,73 грн/грамм;

585 проба — 3 585,99 грн/грамм;

750 проба — 4 597,42 грн/грамм;

900 проба — 5 516,90 грн/грамм;

916 проба — 5 614,98 грн/грамм;

958 проба — 5 872,43 грн/грамм;

999 проба — 6 123,76 грн/грамм;

999,9 проба — 6 129,28 грн/грамм.

"Золото проб, не указанных в таблице, закупать по расчетным ценам, исходя из цены 6 129,89 гривен. Подержанные зубные протезы, содержащие золото 900/750 пробы, покупать по цене 4 965,21 гривны за грамм", — говорится в документе НБУ.

Сколько стоит золото в ломбарде

Если нужно быстро найти деньги, можно обратиться в ломбард, предложив на продажу золотые украшения. Там принимают кольца, серьги, цепочки, крестики, часы, подвески, браслеты и другие изделия из драгоценного металла. В одном из популярных украинских ломбардов можно рассчитывать на такие суммы за 1 грамм золота:

375 проба — до 2 446 грн;

500 проба — до 3 261 грн;

583 проба — до 3 802 грн;

585 проба — до 3 816 грн;

750 проба — до 4 892 грн;

850 проба (стоматологическое золото) — до 5 276 грн;

900 проба — до 5 870 грн;

916 проба — до 5 974 грн;

958 проба (слитки) — до 6 248 грн.

Конечно, доход может варьироваться в зависимости от населенного пункта и заведения, а также от мировых цен на золото. Чтобы получить максимальную выгоду от продажи украшений, необходимо заранее проверить актуальные прайсы нескольких ломбардов и выбрать наиболее выгодный для себя вариант.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как увеличить доходы от продажи лома осенью 2026 года. Украинцы нередко сдают на переработку черные и цветные металлы. Несколько простых действий помогут увеличить прибыль без лишних усилий.

Также Новини.LIVE рассказывали, на каком цветном металле можно заработать неплохие суммы в сентябре 2026 года. Довольно дорого принимают латунь, которую ценят за податливость к повторной переработке без потери качества. Найти лом можно в домашних условиях, однако это довольно сложно.