Шалена атмосфера Burning Man: що відбувається на фестивалі та скільки коштує участь

Люди навколо багаття. Фото: Burning Man

У вересні чимало українців обирають місцем відпочинку бюджетні курорти, аби провести відпустку на морі в оксамитовий сезон. Альтернативним варіантом для туристів, які хочуть отримати незабутні враження та взяти участь у масштабному фестивалі самовираження, є Burning Man. Ми дізналися, яку мінімальну суму потрібно зібрати на далеку поїздку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис української блогерки в Instagram.

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Що таке Burning Man

Щороку в пустелі Блек-Рок на північному заході штату Невада (США) проходить восьмиденна подія у форматі соціального експерименту та радикального самовираження. Її часто називають фестивалем, хоча творці категорично проти такого терміну. На офіційному сайті Burning Man вказали інші визначення: спільнота, глобальний культурний рух.

Спеціально для події з нуля зводять тимчасове місто Black Rock City посеред пустельних пісків. Головними мистецькими перформансами є презентації великих футуристичних і сюрреалістичних інсталяцій залежно від конкретної тематики, яка змінюється щороку.

Серед головних правил Burning Man — відсутність грошей, самовираження в будь-якій формі, громадянська відповідальність (обов’язкове дотримання законів і прибирання після закінчення фестивалю), повна самостійність у забезпеченні себе житлом і безпекою.

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Найбюджетніший Burning Man

Українська блогерка, яка відвідала Black Rock City у 2026 році, поділилася в соціальній мережі Instagram інформацією, якої мінімальної суми вистачить на участь у Burning Man. Її розрахунки бюджетної поїздки мають такий вигляд:

автобус із міста Ріно — 149 доларів в один бік;

квиток на фестиваль — стартує від 550 доларів;

палатка — від 80 доларів;

спальний мішок — 30 доларів;

душ-тент — 40 доларів.

"Burning Man живе за принципом дарування — у різних кемпах можна безплатно отримати їжу та напої. Про туалет можна не хвилюватися, всюди стоять офіційні біокабінки. Тепер порахуємо: автобус — 298 доларів туди і назад, квиток — 550 доларів, спорядження — 150 доларів. Виходить 998 доларів", — розповіла дівчина.

Вона порадила користуватися велосипедами, які дають безплатно, бо після багатьох годин танців та інших активностей сил на повернення до своєї палатки майже немає. Додатково варто подбати про повербанк для гаджетів, хоча найкращий варіант — взагалі відкласти телефон на вісім днів і повноцінно поринути в атмосферу Burning Man.

Що ще варто знати українцям

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Також Новини.LIVE розповідали, які метали вважаються кольоровими і скільки можна заробити, продаючи брухт. Українці здають металеві конструкції на повторне перероблення, отримуючи певний дохід. Найвигідніше накопичувати мідь, середня вартість якої доходить до 450 грн/кг.