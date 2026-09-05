Фестиваль Burning Man у 2026 році здивував багатьох: якими були ціни на квитки

Люди на велосипедах у пустелі. Фото: Pexels

У штаті Невада, США, майже завершився Burning Man — щорічний масштабний фестиваль у форматі соціального експерименту. Він розпочався 30 серпня і триватиме до 7 вересня включно. Люди з усього світу приїхали в пустелю Блек-Рок для самовираження, відпочинку та участі в культурних перформансах. Ми дізналися, скільки їм довелося заплатити за вхід у місто Black Rock City.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Burning Man.

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Вартість квитків на Burning Man 2026

Щоб потрапити на фестиваль, необхідно купити квиток для проживання у тимчасовому місті Black Rock City, зведеному спеціально для події. Розпродаж для команд із художніми інсталяціями стартував на початку березня, а в загальному доступі квитки з’явилися наприкінці квітня.

Ціни для різних категорій учасників Burning Man у 2026 році становили 550, 675, 775, 975, 1 500 та 3 000 доларів. Кількість вхідних білетів за 550 доларів була дуже обмеженою. Додаткова перепустка на транспортний засіб коштувала 165 доларів.

"Ціни у 2026 році зменшено, щоб зробити Black Rock City доступнішим. Купуючи дорожчий квиток, ви допомагаєте більшій кількості людей відчути магію Burning Man, фінансуєте мистецькі гранти і покриваєте операційні витрати", — йдеться на сайті.

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Яка тематика Burning Man у 2026 році

Щороку головна тематика фестивалю змінюється. У 2026-му організатори обрали концепцію Axis Mundi, що перекладається як "вісь світу". Вона передбачає наявність певної космічної колони (або центру світотворення), яка з'єднує людей із вищими силами і природою.

В різних культурах існують міфологічні образи, схожі на Axis Mundi: наприклад, слов'янський Великий Дух, дерево Сейба у майя, норвезький Іггдрасіль, космічні стовпи у стародавніх греків тощо.

"Burning Man — це нагадування через колективні дії, що ми не самотні, що ми є частиною чогось більшого. Щодня люди об'єднуються, аби відчути форми творчості та щедрості, які є нашими правами від народження", — пояснили концепцію творці фестивалю.

До речі, український мистецький проєкт Hero Armor долучився до цьогорічного Burning Man. Футуристична скульптура, за словами авторів, присвячена пам'яті, внутрішній силі та здатності людини розповідали історії про тих, кого вже немає поруч. Якщо узагальнити, Hero Armor — уособлення українців, які стали на захист держави, але не повернулися з фронту.

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