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Головна Економіка Ці дати найкращі для відпочинку в Єгипті: коли бронювати місця на курорті

Ці дати найкращі для відпочинку в Єгипті: коли бронювати місця на курорті

Ua ru
10 вересня 2026 15:05
Бюджетна відпустка в Єгипті для українців: які дати вигідні для курортного відпочинку
Єгипетський курорт. Фото: Tripadvisor

Українці мають змогу бюджетно відпочити в Єгипті, якщо правильно виберуть час для відпустки на морі. Влітку на курортах традиційно високі ціни, а додатковим мінусом є спека, яку здатні перенести не всі туристи. Однак ближче до грудня вартість проживання у готелях суттєво падає, а температура повітря стає комфортною.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на блог турагентки Катерини Козлової в TikTok.

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Коли вигідно їхати на відпочинок у Єгипет

Українка близько 17 років працює у сфері туризму і знає, як максимально здешевити курортну відпустку. Вона назвала найбільш бюджетний період для відпочинку в Єгипті, коли температура повітря і моря залишається комфортною, а попит знижується, що провокує падіння цін у готелях.

"З кінця листопада і приблизно до 20 грудня тури в Єгипет найдешевші. Осінні канікули вже закінчилися, а зимові ще не почалися. У готелях починається спад, туристів стає менше. Щоб стимулювати потік людей, готелі знижують ціни", — розповіла турагентка.

@tourmapa

Коли купувати Єгипет найдешевше? 🇪🇬 Якраз зараз настає той період, коли хочеться продовжити літо 🌴 І в мене для вас є 100% схема, як зробити це максимально вигідно. 📅 Період відпочинку: з кінця листопада до 20 грудня. 🔥 Пакетні тури: найкраще бронювати на початку листопада. ✈️ Індивідуальні тури з вильотом з Європи: бронювати краще вже у вересні. Чому саме цей період часто виходить найдешевшим? Це міжсезоння — між дитячими канікулами та новорічними святами. Попит знижується, і готельєри починають давати дуже приємні ціни, щоб заповнити готелі в низький сезон. А найприємніше — погода все ще прекрасна, море тепле, і можна повноцінно насолодитися відпочинком без переплат ☀️🌊 А ви знали про цей період для відпочинку в Єгипті? Якщо хочете цього сезону полетіти в Єгипет — напишіть нам. Підкажемо, коли саме найкомфортніше бронювати ваш тур, і підберемо найкращі варіанти за ціною та якістю. 🇪🇬 #турмапаєгипет #єгипет #шармельшейх #хургада #туривєгипет

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♬ оригінальний аудіозапис - tourmapa

Жінка порадила замовляти послуги агенцій за кілька тижнів до запланованої поїздки, зокрема наприкінці жовтня або на початку листопада. А туристам, які займаються організацією відпустки самостійно, варто бронювати місця у готелях і квитки на літак уже у вересні.

Скільки коштує відпочинок у Єгипті

Поселення у тризірковому готелі Шарм-ель-Шейху наприкінці листопада обійдеться мандрівникам щонайменше у 23 000 грн. Це вартість проживання протягом п’яти ночей з людини за системою обслуговування "все включено". В суму врахували також переліт із Молдови.

Ці дати найкращі для відпочинку в Єгипті: коли бронювати місця на курорті - фото 1
Вартість відпочинку в Єгипті. Фото: скриншот

Важливо обирати готелі, захищені від вітру. Ближче до зими в Єгипті погіршуються погодні умови, змушуючи туристів ходити по пляжу мало не в куртках. Досвідчені відпочивальники радять не їхати в Хургаду, а в Шарм-ель-Шейху зупинятися в районах Рас-ум-ель-Сід, Наама-Бей або Шарм-ель-Майя.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштували квитки на Burning Man у 2026 році. Діапазон цін становив 550-3 000 доларів. Це вартість проживання у тимчасовому місті Black Rock City, зведеному в пустелі Блек-Рок спеціально для проведення масштабного фестивалю.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує відпочинок у Туреччині восени 2026 року. Оксамитовий сезон вважається одним із найкомфортніших для поїздки на море. Адже в цю пору знижується температура повітря на курортах, а ціни в готелях суттєво падають.

відпочинок Єгипет відпустка курорти ціни
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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