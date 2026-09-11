Морський круїз тривалістю 371 день: скільки коштує відправитися у найдовшу подорож

Корабель Regatta від Explorations by Norwegian. Фото: cruiseclubuk.com

Один із варіантів елітного відпочинку — відправитися у навколосвітню подорож на лайнері. Круїзи бувають різними і можуть тривати від кількох днів до понад року. Компанія Explorations by Norwegian якраз запустила у безперервну мандрівку на 371 день корабель під назвою Regatta. Ціни на квитки можуть вразити українців, однак витрати себе повністю виправдовують.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про найдовший круїз у світі.

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Стартував найдовший безперервний круїз

Подорож тривалістю 371 день організувала компанія Explorations by Norwegian. Мандрівники відправилися з Риму і протягом року відвідають 220 портів. За інформацією Daily Mail, повторних зупинок буде мінімум, аби учасники круїзу побачили якомога більше нових локацій.

Маршрут корабля Regatta на 348 номерів включає Неаполь, Копенгаген, Гельсінкі, Кабо-Верде, Кейптаун, Занзібар, Аляску, Японію, Грецію та інші напрямки. На бору туристів забезпечують різноманітними розвагами: від спа-центру і басейну до бібліотеки, барів і навіть казино.

Ціни на квитки відповідні, враховуючи тривалість подорожі та пропозиції за форматом "все включено". Найдешевше бронювання — 75 900 доларів. Потрапити на круїз у 2026 року вже неможливо, однак досі триває продаж місць на корабель, який вирушить у навколосвітню мандрівку 17 лютого.

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Старт наступної безперервної річної подорожі (367 днів) запланований на лютий. Він розпочнеться з австралійського Сіднею і включатиме відвідування 230 портів. Мінімальна вартість квитка, згідно з даними спеціалізованого порталу My Cruises (партнер Explorations by Norwegian) — 119 990 доларів з людини.

Маршрут корабля Regatta у 2027 році. Фото: My Cruises

Це витрати на звичайну двомісну внутрішню каюту. За номер із видом на океан потрібно доплатити 29 990 доларів з людини, за каюту з балконом — 54 990 доларів, за пентхаус — 99 990 доларів. Забронювати місце на лайнері потрібно до 30 вересня 2026 року.

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