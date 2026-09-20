Найменш привітні країни для туристів у 2026 році: де найбільше незадоволених мандрівників

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Очікування від омріяної подорожі за кордон нерідко розбиваються об побутову поведінку місцевих жителів. Туристи, які звикли до ввічливого сервісу й впорядкованих черг, дедалі частіше повертаються з Європи та Азії з відчуттям розчарування. Експерти зауважують, у більшості випадків ідеться не про цілеспрямовану агресію, а про різницю в культурних кодах, яку туристи хибно трактують як грубість.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, чим можуть здивувати різні країни туристів.

Реклама

Паризький бар'єр та італійські черги

Французька столиця традиційно очолює списки місць з найменш привітним ставленням до іноземців. За спостереженнями британського видання, парижани нерідко ігнорують англійську мову та висловлюють роздратування, якщо людина не володіє французькою. Хоча поза межами столиці мандрівників зустрічають набагато тепліше.

Зовсім інша проблема чекає на відпочивальників в Італії, де британська звичка терпляче чекати своєї черги зазнає краху. Місцеві жителі легко просуваються вперед або ігнорують сформовані лінії, що іноземці сприймають як безцеремонність.

Прямолінійність Берліна та дистанція в Сеулі

Відвідувачі Німеччини часто скаржаться на занадто сухий і навіть різкий стиль спілкування на залізничних станціях чи у довідкових бюро. Перекочування очей, ігнорування прохань англійською та зауваження німецькою стають причиною негативних відгуків про поїздки до Берліна.

Читайте також:

Схожий культурний шок чекає й у Південній Кореї. У Сеулі мандрівники зіштовхуються з поштовхами в натовпі, відсутністю особистого простору в транспорті та небажанням персоналу допомагати тим, хто не знає місцевих правил.

Відсутність тактовності у Нью-Йорку та особливості Центральної Європи

У Нью-Йорку туристи часто стикаються з відсутністю елементарної ввічливості. Проте фахівці пояснюють це не злістю, а божевільним ритмом мегаполісу, де кожен поспішає у власних справах.

Водночас Польща, Чехія та Угорщина мають власну історичну специфіку. Те, що туристам із західних країн здається емоційною стриманістю або "холодом", для місцевих є абсолютно природною нормою поведінки навіть у спілкуванні між собою.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які країни Європи для життя обирають українці. Частіше громадяни їдуть до сусідніх та південноєвропейських країн. Німеччина продовжує утримувати лідерство в ЄС за кількістю біженців.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки необхідно мати готівки громадянам України при перетині польського кордону. Чимало держав вимагають від іноземців підтвердження платоспроможності на кордоні. Українці в Польщі також повинні пред’являти готівку, якої вистачить на весь період запланованого перебування.