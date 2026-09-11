Біженці з України залишають Польщу: чому зафіксований масовий відтік

Польський ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Тенденція продовжує зростати. Українці, які після початку повномасштабного російського вторгнення масово шукали прихистку в Польщі, останнім часом все частіше обирають інші країни для проживання. За даними європейських статистичних даних, у Польщі фіксується послідовне скорочення кількості осіб із статусом тимчасового захисту. При цьому Німеччина залишається не єдиним альтернативним напрямком. Суттєво зростає і популярність інших держав.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про кількість, причини масового відтоку українців та куди вони їдуть.

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Скільки українців залишають Польщу

За даними польського видання, статистика свідчить про стабільну тенденцію до виїзду біженців із польської території. Лише у липні кількість українців зі статусом тимчасового захисту зменшилася на 8,11 тисяч. У червні відтік становив 6,3 тисячі осіб. Загалом Польщу залишили понад 14 тисяч осіб тільки за 2 місяці літа.

Куди їдуть українці

Частіше громадяни їдуть до сусідніх та південноєвропейських країн. Німеччина продовжує утримувати лідерство в ЄС за кількістю біженців. Лише на кінець червня там перебувало близько 1,29 мільйона українців. Чехія також стає одним із головних нових фаворитів для переїзду з Польщі, прийнявши понад 381 тисячу осіб

Значну кількість українців під тимчасовим захистом фіксують в Іспанії (272,3 тисячі), Румунії (219,4 тисячі) та Словаччині (149 тисяч).

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Чому Польщу масово лишають

Раніше ми вже повідомляли про масовий виїзд українців з Польщі. Однією з таких причин може бути активний прояв ксенофобії зі сторони окремих поляків. Дедалі частіше мішенями для жорстокого побиття та булінгу зі сторони "сусідів" стають громадяни України. Про це інформація шириться останніми місяцями в соціальних мережах та медіа.

Яка ситуація зі статусом тимчасового захисту в ЄС

Попри перерозподіл біженців між різними країнами, українці залишаються найчисельнішою категорією осіб, які мають прихисток в Євросоюзі. Тільки за червень із заявами про надання тимчасового захисту звернулося понад 24 тисячі громадян України. Загалом їхня частка серед усіх іноземців, які користуються цим механізмом у країнах ЄС, становить абсолютні 98,5%.

Обмеження надання тимчасового притулку

Дедалі більше країн впроваджують обмеження щодо надання притулку українцям після постанови ЄС наприкінці липня. Особливо вони стосуються українських чоловіків призовного віку від 23 до 60 років. Такі обмеження вже запроваджені в Іспанії, Чехії, Німеччині, Норвегії, Швейцарії.

Тепер, щоб отримати тимчасовий захист, чоловіки мають надати:

штамп у паспорті зі сторонни українських прикордонників, як свідчення про легальний перетин кордону;

додаток "Резерв+", де зазначено, що чоловік або непридатний до військової служби, або вже виконав військовий обов'язок перед Україною;

обмеження стосуються лише новоприбулих українців.

Проте такі вимоги стосуються не лише чоловіків. У деяких країнах Європи почали вимагати "Резерв+" навіть у жінок. Про це повідомляли користувачі соціальної мережі Threads.

Допис користувача curly_dream. Фото: скриншот

Сама Рада ЄС ще не надавала чітких роз'яснень щодо впроваджених обмежень. А поки що українців приваблюють треті країни, які не входять до ЄС. Адже за директивами таких держав, вони не зобов'язані притримуватись правил Євросоюзу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, скільки українцям необхідно мати готівки для перетину кордону з Польщею. Чимало держав вимагають від іноземців підтвердження платоспроможності на кордоні. Підтвердження передбачає пред’явлення прикордонникам саме готівки в мінімально встановленому обсязі.

Також Новини.LIVE розповідали, чому збільшились випадки відмов у наданні статусу PESEL UKR. Дедалі частіше українці можуть отримувати під час в’їзду статус туристів замість реєстрації як осіб, які прибули до країни у зв’язку з війною та потребують тимчасового захисту. Дізнатись свій статус у польського прикордонника неможливо.