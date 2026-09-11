Беженцы из Украины покидают Польшу: почему наблюдается массовый отток

Польский ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Тенденция продолжает расти. Украинцы, которые после начала полномасштабного российского вторжения массово искали убежище в Польше, в последнее время всё чаще выбирают другие страны для проживания. Согласно европейским статистическим данным, в Польше фиксируется последовательное сокращение числа лиц со статусом временной защиты. При этом Германия остается не единственным альтернативным направлением. Существенно растет и популярность других государств.

Сайт Новини.LIVE выяснял, сколько украинцев массово покидают страну, по каким причинам это происходит и куда они уезжают.

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Сколько украинцев покидают Польшу

По данным польского издания, статистика свидетельствует о стабильной тенденции к выезду беженцев с польской территории. Только в июле число украинцев со статусом временной защиты уменьшилось на 8,11 тысяч. В июне отток составил 6,3 тысячи человек. Всего Польшу покинули более 14 тысяч человек только за 2 месяца лета.

Куда уезжают украинцы

Чаще всего граждане уезжают в соседние и южноевропейские страны. Германия продолжает удерживать лидерство в ЕС по количеству беженцев. Только на конец июня там находилось около 1,29 миллиона украинцев. Чехия также становится одним из главных новых фаворитов для переезда из Польши, приняв более 381 тысячи человек.

Значительное количество украинцев, находящихся под временной защитой, фиксируется в Испании (272,3 тысячи), Румынии (219,4 тысячи) и Словакии (149 тысяч).

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Почему Польшу массово покидают

Ранее мы уже сообщали о массовом выезде украинцев из Польши. Одной из таких причин может быть активное проявление ксенофобии со стороны отдельных поляков. Все чаще мишенями для жестоких избиений и буллинга со стороны "соседей" становятся граждане Украины. Информация об этом широко распространяется в последние месяцы в социальных сетях и СМИ.

Какова ситуация со статусом временной защиты в ЕС

Несмотря на перераспределение беженцев между разными странами, украинцы остаются самой многочисленной категорией лиц, получивших убежище в Евросоюзе. Только за июнь с заявлениями о предоставлении временной защиты обратилось более 24 тысяч граждан Украины. В целом их доля среди всех иностранцев, пользующихся этим механизмом в странах ЕС, составляет 98,5%.

Ограничения на предоставление временной защиты

Все больше стран вводят ограничения на предоставление убежища украинцам после постановления ЕС в конце июля. Особенно они касаются украинских мужчин призывного возраста от 23 до 60 лет. Такие ограничения уже введены в Испании, Чехии, Германии, Норвегии, Швейцарии.

Теперь, чтобы получить временную защиту, мужчины должны предъявить:

штамп в паспорте, проставленный украинскими пограничниками, как подтверждение легального пересечения границы;

приложение "Резерв+", в котором указано, что мужчина либо не годен к военной службе, либо уже выполнил воинский долг перед Украиной;

ограничения касаются только вновь прибывших украинцев.

Однако такие обязательства касаются не только мужчин. В некоторых странах Европы начали требовать "Резерв+" даже у женщин. Об этом сообщали пользователи социальной сети Threads.

Пост пользователя curly_dream. Фото: скриншот

Сам Совет ЕС пока не давал четких разъяснений относительно введенных ограничений. А пока украинцев привлекают третьи страны, не входящие в ЕС. Ведь согласно директивам таких государств, они не обязаны следовать правилам Евросоюза.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, сколько наличных денег необходимо иметь украинцам для пересечения границы с Польшей. Многие страны требуют от иностранцев подтверждения платежеспособности на границе. Подтверждение предполагает предъявление пограничникам именно наличных в минимально установленном объеме.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему увеличилось количество отказов в предоставлении статуса PESEL UKR. Все чаще украинцы при въезде могут получать статус туристов вместо регистрации в качестве лиц, прибывших в страну в связи с войной и нуждающихся во временной защите. Узнать свой статус у польского пограничника невозможно.