Відтік українців із Польщі: куди масово їдуть біженці

Чоловіча рука тримає закордонний паспорт. Фото: Новини.LIVE

Перебування українських громадян у країнах Європейського Союзу демонструє нові тенденції та динаміку. Попри запровадження обмежень, загальна кількість осіб, які шукають тимчасовий захист за кордоном, продовжує поступово зростати. Водночас у деяких країнах, які раніше приймали найбільше біженців, спостерігається зворотній процес.

Сайт Новини.LIVE дізнався причини відтоку українських біженців з деяких країн ЄС.

Країни з найбільшою кількістю біженців

За офіційними даними Євростату, станом на кінець червня 2026 року статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу мали 4,41 мільйона громадян країн, що не входять до ЄС. Переважну більшість із них, а саме понад 98,5%, становлять саме українці.

За один місяць загальна кількість осіб із цим статусом зросла майже на 24,4 тисячі осіб. Більше двох третин від усіх українських біженців у ЄС зосереджені в трьох країнах:

Німеччина — 1 286 230 осіб. Польща — 961 170 осіб. Чехія — 380 810 осіб.

Найбільший притік українців у червні зафіксовано в Італії, Чехії та на Кіпрі.

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Українці їдуть з Польщі

Не дивлячись на загальне зростання показників у декількох державах Євросоюзу, зафіксовано і відтік українських громадян. Найбільші зміни відбулися в Польщі, яку протягом місяця залишила рекордна кількість біженців — 6 335 осіб відмовилися від статусу тимчасового захисту або виїхали з країни.

Одним з можливих варіантів такого масового виїзду могли стати прояви ксенофобії зі сторони окремих поляків до українців. Про це інформація ширилась останніми місяцями в медіа.

Користувачі соціальної мережі Threads поділились своїми історіями:

Допис користувача соціальної мережі Threads. Фото: скриншот.

"Пішли з чоловіком поїсти піцу. Зробили замовлення, ми вже не перший раз в Польщі і добре знаємо польську мову. Поки чекали замовлення, спілкувалися українською. У результаті почули, що маємо провалювати з Польщі, прокльони в нашу сторону летіли, пришла офіціантка та попросила не говорити українською", — пише користувачка m.a.r.g.ooo.

"В супермаркеті працівниця сказала, що все гниле то для українців, а якщо не подобаються такі помідори, то спердалять знаєте куда. На вулиці я взагалі мовчу, в школі у дитини постійно були інциденти принижень, кидають сміття під ноги і кажуть, зараз українці поприбирають", — повідомила користувачка mamontova8482.

Для порівняння з Польщею, в інших країнах із динамікою спаду зміни є незначними:

Бельгія — кількість зменшилася на 35 осіб;

Ірландія — країну залишили 15 осіб.

Рівень міграційного навантаження на місцеве населення

Якщо оцінювати пропорційне співвідношення кількості біженців до чисельності корінного населення, то найбільше навантаження припадає на держави Центральної Європи та острівні країни.

Лідерами за цим показником є:

Чехія — 35,8 українця на 1000 місцевих жителів;

Словаччина — 27,2 українця на 1000 місцевих жителів;

Кіпр — 26,8 українця на 1000 місцевих жителів.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли про обмеження надання тимчасового захисту українцям в Чехії. Відтепер чоловіки віком від 23 до 60 років мають підтвердити законний перетин державного кордону. Також додатково необхідно надати документ про виконання військового обов'язку на території України.

Також Новини.LIVE порівнювали українську та польську зарплати. Згідно з даними Головного статистичного управління, середня заробітна плата в Польщі сягає 10 000 злотих. Проте експерти зазначають, що насправді більшість заробляє набагато менше.