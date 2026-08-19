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Главная Экономика Отказ от защиты в Польше: украинцы массово покидают страну

Отказ от защиты в Польше: украинцы массово покидают страну

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 07:22
Отток украинцев из Польши: куда массово уезжают беженцы
Мужская рука держит загранпаспорт. Фото: Новини.LIVE

Пребывание украинских граждан в странах Европейского Союза демонстрирует новые тенденции и динамику. Несмотря на введение ограничений, общее количество людей, ищущих временную защиту за рубежом, продолжает постепенно расти. В то же время в некоторых странах, которые ранее принимали наибольшее количество беженцев, наблюдается обратный процесс.

Сайт Новини.LIVE выяснил причины оттока украинских беженцев из некоторых стран ЕС.

Страны с наибольшим количеством беженцев

По официальным данным Евростата, по состоянию на конец июня 2026 года статус временной защиты в странах Евросоюза имели 4,41 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС. Подавляющее большинство из них, а именно более 98,5%, составляют именно украинцы.

За один месяц общее количество лиц с этим статусом выросло почти на 24,4 тысячи человек. Более двух третей всех украинских беженцев в ЕС сосредоточены в трех странах:

  1. Германия — 1 286 230 человек.
  2. Польша — 961 170 человек.
  3. Чехия — 380 810 человек.

Наибольший приток украинцев в июне зафиксирован в Италии, Чехии и на Кипре.

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Украинцы уезжают из Польши

Несмотря на общий рост показателей в нескольких странах Евросоюза, зафиксирован и отток украинских граждан. Наибольшие изменения произошли в Польше, которую в течение месяца покинуло рекордное количество беженцев — 6 335 человек отказались от статуса временной защиты или выехали из страны.

Одной из возможных причин такого массового отъезда могли стать проявления ксенофобии со стороны отдельных поляков по отношению к украинцам. Об этом в последние месяцы широко сообщалось в разных СМИ.

Пользователи социальной сети Threads поделились своими историями:

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Пост пользователя социальной сети Threads. Фото: скриншот.

"Пошли с мужем поесть пиццу. Сделали заказ, мы уже не первый раз в Польше и хорошо знаем польский язык. Пока ждали заказ, общались на украинском. В результате услышали, что нам пора убираться из Польши, в нашу сторону летели проклятия, подошла официантка и попросила не говорить на украинском", — пишет пользовательница m.a.r.g.ooo.

"В супермаркете работница сказала, что всё гнилое — это для украинцев, а если не нравятся такие помидоры, то пошли вы знаете куда. На улице я вообще молчу, в школе у ребенка постоянно случались инциденты унижений: бросают мусор под ноги и говорят, что сейчас украинцы уберут", — сообщила пользовательница mamontova8482.

Для сравнения с Польшей, в других странах с тенденцией к снижению изменения незначительны:

  • Бельгия — количество уменьшилось на 35 человек;
  • Ирландия — страну покинули 15 человек.

Уровень миграционной нагрузки на местное население

Если оценивать пропорциональное соотношение количества беженцев к численности коренного населения, то наибольшая нагрузка приходится на государства Центральной Европы и островные страны.

Лидерами по этому показателю являются:

  • Чехия — 35,8 украинцев на 1000 местных жителей;
  • Словакия — 27,2 украинца на 1000 местных жителей;
  • Кипр — 26,8 украинца на 1000 местных жителей.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали об ограничениях на предоставление временной защиты украинцам в Чехии. Отныне мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны подтвердить законность пересечения государственной границы. Также дополнительно необходимо предоставить документ о прохождении военной службы на территории Украины.

Кроме того, Новини.LIVE сравнивали украинские и польские зарплаты. Согласно данным Главного статистического управления, средняя заработная плата в Польше достигает 10 000 злотых. Однако эксперты отмечают, что на самом деле большинство зарабатывает гораздо меньше.

Европейский союз Польша беженцы мигранты временная защита
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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