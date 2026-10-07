Перерасчет для работающих пенсионеров: кто может увеличить выплаты в октябре

Пожилой мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы после выхода на пенсию продолжают работать и накапливать страховой стаж. Через некоторое время размер выплаты можно увеличить. Обычно ПФУ производит перерасчет весной, но не всем обязательно ждать следующего года. Некоторые пенсионеры могут обратиться за новым расчетом уже сейчас.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины.

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Кому могут пересчитать пенсию в октябре

Пенсионный фонд автоматически пересматривает пенсии работающих пенсионеров ежегодно с 1 апреля. При этом учитывается стаж, который человек имел на 1 марта. Если на эту дату нужного стажа еще не хватало, а необходимые месяцы накопились позже, пенсионер может сам обратиться в ПФУ.

Например, человек накопил в октябре дополнительные 24 месяца страхового стажа. Перерывы в работе этому не помешают: главное, чтобы в общей сложности набралось два года стажа. Если же 24 месяцев еще нет, перерасчет произведут через два года после назначения пенсии.

Учтут ли новую зарплату

По желанию пенсионера ПФУ может принять во внимание и заработок после выхода на пенсию, если такой вариант более выгоден. При этом будет использоваться показатель средней зарплаты, который применялся при назначении пенсии. Если же за два года человек накопил менее 24 месяцев стажа, учтут только новый стаж.

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Имеет ли значение дата обращения в ПФУ

Если успеть подать заявление до 15 числа, новый размер пенсии будет установлен с первого числа того же месяца. При более позднем обращении доплату вы получите уже со следующего месяца.

Насколько вырастет пенсия

Единой доплаты для всех работающих пенсионеров нет. Сумма зависит от нового стажа, заработка и нынешнего размера пенсии. Для одного человека надбавка может быть больше, для другого — значительно скромнее.

Работающим пенсионерам также необходимо сообщать в ПФУ о трудоустройстве и увольнении. От этого зависит право на доплаты и надбавки для тех, кто уже уволился. После увольнения также может быть пересмотрена пенсия в связи с увеличением прожиточного минимума.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как трудоустройство может повлиять на размер пенсии. Пенсионеры по возрасту могут работать, но для тех, кто получает выплату за выслугу лет, возвращение на аналогичную должность может привести к ее отмене. О трудоустройстве или увольнении необходимо уведомить ПФУ в течение 10 дней, чтобы избежать переплат.

Также Новини.LIVE писали, кому из украинцев выплачивают пенсию в первую очередь. Участникам боевых действий, людям с инвалидностью вследствие войны, семьям погибших защитников и лицам с особыми заслугами средства должны начисляться до 10 числа. Остальные пенсионеры получают выплаты в период с 4 по 25 число в зависимости от своего графика.